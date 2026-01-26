Čistač platformi i prilaza T 300
T 300 Deck and Driveway Cleaner za čišćenje velikih površina bez neželjenog prskanja. Kontinualno podešavanje pritiska za tvrde i osetljive površine. Za sve električne kompresorske čistače.
T 300 Deck and Driveway Cleaner brzo i efikasno čisti velike površine napolju. Rotirajući krak s dva mlaza sigurno odstranjuje nečistoću s velikih površina, štedeći i do 50% vremena u poređenju s čišćenjem pomoću mlazne cevi. Štitnik štiti rukovaoca i okolinu od vode koja prska. Zbog tzv. efekta vazdušnog jastuka čistačem T-Racer posebno se lako barata. T 300 Deck and Driveway Cleaner ima funkciju kontinualnog podešavanja pritiska za čišćenje tvrdih površina kao što su kamen i beton, kao i osetljivih površina poput drveta. T 300 Deck and Driveway Cleaner prikladan je za sve električne kompresorske čistače Kärcher Home & Garden.
Obeležja i prednosti
Dve rotirajuće pljosnate mlaznice
- Dobar učinak po površini – idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
- Čišćenje bez prskanja.
Usklađivanje pritiska
- Kontinuirano usklađivanje pritiska sa dotičnim zadatkom čišćenja.
- Čišćenje osetljivih i neosetljivih površina kao drvo i kamen.
Hovercraft efekat
- Površinski čistač lebdi nad podom i obezbeđuje jednostavan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Terasa
Pribor
