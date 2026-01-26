Čistač platformi i prilaza T 300

T 300 Deck and Driveway Cleaner za čišćenje velikih površina bez neželjenog prskanja. Kontinualno podešavanje pritiska za tvrde i osetljive površine. Za sve električne kompresorske čistače.

T 300 Deck and Driveway Cleaner brzo i efikasno čisti velike površine napolju. Rotirajući krak s dva mlaza sigurno odstranjuje nečistoću s velikih površina, štedeći i do 50% vremena u poređenju s čišćenjem pomoću mlazne cevi. Štitnik štiti rukovaoca i okolinu od vode koja prska. Zbog tzv. efekta vazdušnog jastuka čistačem T-Racer posebno se lako barata. T 300 Deck and Driveway Cleaner ima funkciju kontinualnog podešavanja pritiska za čišćenje tvrdih površina kao što su kamen i beton, kao i osetljivih površina poput drveta. T 300 Deck and Driveway Cleaner prikladan je za sve električne kompresorske čistače Kärcher Home & Garden.

Obeležja i prednosti
Dve rotirajuće pljosnate mlaznice
  • Dobar učinak po površini – idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
  • Čišćenje bez prskanja.
Usklađivanje pritiska
  • Kontinuirano usklađivanje pritiska sa dotičnim zadatkom čišćenja.
  • Čišćenje osetljivih i neosetljivih površina kao drvo i kamen.
Hovercraft efekat
  • Površinski čistač lebdi nad podom i obezbeđuje jednostavan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 712 x 280 x 971
Područja primene
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Terasa
