T 300 Deck and Driveway Cleaner brzo i efikasno čisti velike površine napolju. Rotirajući krak s dva mlaza sigurno odstranjuje nečistoću s velikih površina, štedeći i do 50% vremena u poređenju s čišćenjem pomoću mlazne cevi. Štitnik štiti rukovaoca i okolinu od vode koja prska. Zbog tzv. efekta vazdušnog jastuka čistačem T-Racer posebno se lako barata. T 300 Deck and Driveway Cleaner ima funkciju kontinualnog podešavanja pritiska za čišćenje tvrdih površina kao što su kamen i beton, kao i osetljivih površina poput drveta. T 300 Deck and Driveway Cleaner prikladan je za sve električne kompresorske čistače Kärcher Home & Garden.