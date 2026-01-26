Komplet visokopritisnog creva od 7,5 m
Unapređen komplet, koji sadrži crevo dužine 7,5 m, za Kärcher perače pod pritiskom bez motalice za crevo proizvedene nakon 1992. godine. Obuhvata plastični adapter za naknadno postavljanje Quick Connect spojnice (K2–K7).
Isporučuju se jedno crevo visokog pritiska dužine 7,5 m, jedan ergonomski pištolj visokog pritiska i plastični adapter za brzorastavnu spojnicu Quick Connect za klase K2 do K7. Prikladno za sve Kärcherove kompresorske čistače bez motalice za crevo, proizvedene nakon 1992. godine.
Obeležja i prednosti
Adapterski element
- Jednostavno odvajanje visokopritisnog creva od pištolja i uređaja.
Visokopritisno crevo
- S Quick Connect priključcima za brže postavljanje.
Visokopritisni pištolj
- Za ergonomski rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
Kompatibilni uređaji
Pribor
