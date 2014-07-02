Papirne filterske vrećice KFI 222

Dvoslojne filterske vrećice odličnih performansi filtriranja. Papirne filterske vrećice oduševljavaju velikom otpornošću na cepanje i pouzdanim zadržavanjem prašine i nečistoće unutar uređaja. Obimom isporuke obuhvaćeno je pet vrećica.

Obeležja i prednosti
Dvoslojni
  • Otporno na cepanje
  • Odličan efekat filtriranja
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 5
Boja braon
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 120 x 7
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Suva prljavština