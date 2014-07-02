Papirne filterske vrećice KFI 222
Dvoslojne filterske vrećice odličnih performansi filtriranja i sa velikom otpornošću na cepanje. Obim isporuke: Pet vrećica
Dvoslojne filterske vrećice odličnih performansi filtriranja. Papirne filterske vrećice oduševljavaju velikom otpornošću na cepanje i pouzdanim zadržavanjem prašine i nečistoće unutar uređaja. Obimom isporuke obuhvaćeno je pet vrećica.
Obeležja i prednosti
Dvoslojni
- Otporno na cepanje
- Odličan efekat filtriranja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|5
|Boja
|braon
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 120 x 7
Područja primene
- Suva prljavština