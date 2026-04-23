Gradska mašina za metenja MC 80
Mašina za metenje MC 80 iz kompaktne klase uverava svojom ekološkom ljubaznošću, najvećom kabinom u svojoj klasi sa volumenom vazduha od 1,2 m³ i intuitivnim konceptom upravljanja.
Sa MIC 80, tehnologija veoma velikih mašina sada pronalazi svoj put u kompaktnu klasu mašina za metenje. Na primer, veliki rezervoar od 800 litara sa sistemom za cirkulaciju vode zasnovan na kompjuterski podržanim CFD simulacijama, dvonožni sistem ima jedinstvenu kontrolu za metle sa pojedinačnim podizanjem, ravan usisni kanal efikasno sprečava začepljenje i usisna usta su zaštićena u konturi točka. I poslednje, ali ne i najmanje važno, naš patentirani sistem za brzu promenu obezbeđuje brzu i laku promenu različitih priključaka preko hidrauličnog okvira. Kada je u pitanju udobnost rada, MIC 80 ima najveću kabinu u svojoj klasi, savršenu preglednost u svim pravcima i jasan i ergonomski raspored radnih elemenata. Naravno, uključeni su smisleni detalji kao što su odeljak za odlaganje koji se može zaključati, držač za boce ili opcija punjenja preko USB-a.
Obeležja i prednosti
Intuitivni koncept upravljanja od 3,5-tonske klaseNaslon za ruke sa ergonomski integrisanim komandnim terminalom za intuitivno rukovanje. Brzi start na pritisak tastera. Moguće je pojedinačno upravljanje svim funkcijama. Kontrolni sistem i podizanje metle povećavaju radnu preciznost.
Maksimalna radna udobnostNajveća kabina u svojoj klasi sa vidnim poljem od 360°, ergonomska i pregledna. Obostrani prozor, odeljak za odlaganje koji se zatvara, priključak za USB punjač, držač za flašu. Obostrani ulaz i izlaz za maksimalnu fleksibilnost pri radu.
Metenje na visokom nivouSistem sa dve metlice za jednostavnu montažu, sa pojedinačnim upravljanjem i pojedinačnim vađenjem. Rezervoar za smeće od 800 litara, sa sistemom za recirkulaciju vode i rezervoarom za svežu vodu od 185 litara. Opcioni montažni setovi, kao 3. Na raspolaganju su bočne metlice ili metlice za divlje rastinje.
Ekonomična i ekološki pogon
- Vrednosti izduvnih gasova ispod EU STAGE V zahvaljujući Common-Rail sistemu i filteru za čestice dizela.
- Za radne zadatke u ekološkim zonama unutar grada.
- Niska potrošnja goriva štiti okolinu i smanjuje troškove.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vučni pogon
|Pogon na sve točkove
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW)
|26
|Radna zapremina (cm³)
|1650
|Cilindri
|3
|Norma za izduvne gasove
|STAGE V
|Brzina vožnje (km/h)
|25
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1630
|Posuda za otpad (l)
|1000
|Water tank (l)
|150
|Rezervoar sveže vode (l)
|185
|Osovinski razmak (mm)
|1500
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|2500
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Oprema
- Filter za čestice
- Usisno crevo za lišće
- Prikaz temperature
- Brojilo pogonskih sati za metenje
- Komforno sedište
- Grejanje i klima uređaj
- Grejanje
- Suction
- Podesiv broj obrtaja bočne metle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Hidr. pražnjenje na visini
- Panoramska kabina sa bezbednosnim zastakljenjem, 2 retrovizora
- Radio uređaj
- Rotirajuća signalna svetla
- Vezivanje prašine na bočnim četkama i u usisnom kanalu preko sistema za raspršivanje vode
- Vrata levo / desno
- Spoljašnja primena
Područja primene
- Idealno za čišćenje ulica i mokro čišćenje. Takođe pogodno za transportne zadatke