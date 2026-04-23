Sa MIC 80, tehnologija veoma velikih mašina sada pronalazi svoj put u kompaktnu klasu mašina za metenje. Na primer, veliki rezervoar od 800 litara sa sistemom za cirkulaciju vode zasnovan na kompjuterski podržanim CFD simulacijama, dvonožni sistem ima jedinstvenu kontrolu za metle sa pojedinačnim podizanjem, ravan usisni kanal efikasno sprečava začepljenje i usisna usta su zaštićena u konturi točka. I poslednje, ali ne i najmanje važno, naš patentirani sistem za brzu promenu obezbeđuje brzu i laku promenu različitih priključaka preko hidrauličnog okvira. Kada je u pitanju udobnost rada, MIC 80 ima najveću kabinu u svojoj klasi, savršenu preglednost u svim pravcima i jasan i ergonomski raspored radnih elemenata. Naravno, uključeni su smisleni detalji kao što su odeljak za odlaganje koji se može zaključati, držač za boce ili opcija punjenja preko USB-a.