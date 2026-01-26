Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (tanjir)

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (80 l) s vučnim pogonom. Idealna za 1.500 m² - 3.000 m². Primer konfiguracije s tanjirastim četkama i funkcijom metenja, radne širine 75 cm.

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp za različite tipove baterija (24 V, 170–240 Ah). S glavom s četkama i tanjirom, potpuno automatsko podizanje i spuštanje usisne letve, radna širina 75 cm, veliki LCD displej u boji, vučni pogon i KIK sistem zaključavanja za sprečavanje radnih grešaka. Plus eco!efficiency režim za duže trajanje baterije, sistem za ispiranje rezervoara za automatsko izbacivanje prljave vode bez prskanja, kao i funkcija automatskog punjenja za lako punjenje rezervoara za vodu. Napomena: Ovo je primer konfiguracije. Mašina je raspoloživa u raznim konfiguracijama, npr. s različitim baterijama, DOSE jedinicom za doziranje deterdženta ili radnom širinom od 65 cm.

Obeležja i prednosti
Izbor od četiri baterije
  • Tipovi akumulatora: bez održavanja 170 Ah (C5) sa tehnologijom netkanih vlakana, bez održavanja 180 Ah (C5), sa neznatnim održavanjem 180 Ah (C5) ili bez održavanja 240 Ah (C5).
  • Ugao ugrađenog punjača je savršeno prilagođen različitim tipovima baterija.
  • Za dug vek trajanja akumulatora.
Auto-Fill-funkcija
  • Punjenje rezervoara za svežu vodu koje štedi vreme.
  • Punjenje preko creva za svežu vodu se automatski zaustavlja, ukoliko je rezervoar pun.
Automatsko spuštanje i podizanje glave četke i usisne poluge
  • Glava četke i usisna poluga se u zavisnosti od izabranog programa za čišćenje automatski spuštaju.
  • Praktično: u slučaju vožnje u nazad usisna poluga se automatski pomera na gore.
Glava četke sa disk tehnikom
  • Po izboru sa 65 ili 75 cm radne širine.
  • Jednostavno rukovanje: Vađenje četke preko nožne papučice, užlebljenje zahvaljujući spuštanju mašine odnosno utiskivanje rukom.
Izborni prekidač EASY Operation
  • Jednostavan rad.
  • Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
  • Naročito tiha, a time optimalna za sektore osetljive na buku (npr. bolnica ili hotel).
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
  • Pojednostavljeno rukovanje i skraćena vremena inicijalizacije.
Podesivi potisni pritisak
  • Električno podesivi potisni pritisak.
  • Podešavanje potisnog pritiska po potrebi.
  • Potisni pritisak se automatski naknadno podešava.
Snažan vučni pogon
  • Kontinuiran režim rada u napred i u nazad.
  • Maksimalna brzina može unapred da se podesi.
Straight or curved squeegee
  • Optimalno usisavanje na svakom podu.
  • Mogu da se izaberu različite usisnice: od prirodnog kaučuka, poliuretana, koji je otporan na ulja, prorezane usisnice za osetljive podove ili zatvorene za grube podove.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 80 / 80
Teoretski površinski učinak (m²/h) 3000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2250
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 240
Trajanje baterije (h) max. 4
Vreme punjenja baterije (h) cca. 9
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 210
Potisni pritisak četki (kg) 54
Širina okretanja (mm) 1800
Potrošnja vode (l/min) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2200
Dozvoljena celokupna težina (kg) 404
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1617 x 810 x 1154

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Punjač baterije

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Configurable components

Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkićima je duga 940 mm. Isporučeni dodatni tegovi vode brigu o ravnomernom potisnom pritisku. Izbrazdane usisne poluge od kvalitetnog, na ulja otpornog i providnog poliuretana velike izdržljivosti namenjene su za sve uobičajene podove. Mogu lako da se zamene i mogu da se upotrebe u četiri položaja.

Homebase komplet „Mopp“ sadrži kopču za mop, podupirač za mop i držač boce – idealno rešenje za sigurno vođenje mopa za brisanje direktno na mašini za ribanje i usisavanje.

uklj. usisnice upotrebljive u 4 položaja, otporne na ulja i dodatni teg za optimalno klizanje po podlozi i jednostavno pomične točkiće za otpuštanje

