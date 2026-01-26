Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp za različite tipove baterija (24 V, 170–240 Ah). S glavom s četkama i tanjirom, potpuno automatsko podizanje i spuštanje usisne letve, radna širina 75 cm, veliki LCD displej u boji, vučni pogon i KIK sistem zaključavanja za sprečavanje radnih grešaka. Plus eco!efficiency režim za duže trajanje baterije, sistem za ispiranje rezervoara za automatsko izbacivanje prljave vode bez prskanja, kao i funkcija automatskog punjenja za lako punjenje rezervoara za vodu. Napomena: Ovo je primer konfiguracije. Mašina je raspoloživa u raznim konfiguracijama, npr. s različitim baterijama, DOSE jedinicom za doziranje deterdženta ili radnom širinom od 65 cm.