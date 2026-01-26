Mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp DOSE (tanjir)
Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (80 l) s vučnim pogonom. Idealna za 1.500 m² - 3.000 m². Primer konfiguracije s tanjirastim četkama i funkcijom metenja, radne širine 75 cm.
Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 80 W Bp za različite tipove baterija (24 V, 170–240 Ah). S glavom s četkama i tanjirom, potpuno automatsko podizanje i spuštanje usisne letve, radna širina 75 cm, veliki LCD displej u boji, vučni pogon i KIK sistem zaključavanja za sprečavanje radnih grešaka. Plus eco!efficiency režim za duže trajanje baterije, sistem za ispiranje rezervoara za automatsko izbacivanje prljave vode bez prskanja, kao i funkcija automatskog punjenja za lako punjenje rezervoara za vodu. Napomena: Ovo je primer konfiguracije. Mašina je raspoloživa u raznim konfiguracijama, npr. s različitim baterijama, DOSE jedinicom za doziranje deterdženta ili radnom širinom od 65 cm.
Obeležja i prednosti
Izbor od četiri baterije
- Tipovi akumulatora: bez održavanja 170 Ah (C5) sa tehnologijom netkanih vlakana, bez održavanja 180 Ah (C5), sa neznatnim održavanjem 180 Ah (C5) ili bez održavanja 240 Ah (C5).
- Ugao ugrađenog punjača je savršeno prilagođen različitim tipovima baterija.
- Za dug vek trajanja akumulatora.
Auto-Fill-funkcija
- Punjenje rezervoara za svežu vodu koje štedi vreme.
- Punjenje preko creva za svežu vodu se automatski zaustavlja, ukoliko je rezervoar pun.
Automatsko spuštanje i podizanje glave četke i usisne poluge
- Glava četke i usisna poluga se u zavisnosti od izabranog programa za čišćenje automatski spuštaju.
- Praktično: u slučaju vožnje u nazad usisna poluga se automatski pomera na gore.
Glava četke sa disk tehnikom
- Po izboru sa 65 ili 75 cm radne širine.
- Jednostavno rukovanje: Vađenje četke preko nožne papučice, užlebljenje zahvaljujući spuštanju mašine odnosno utiskivanje rukom.
Izborni prekidač EASY Operation
- Jednostavan rad.
- Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
- Naročito tiha, a time optimalna za sektore osetljive na buku (npr. bolnica ili hotel).
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
- Pojednostavljeno rukovanje i skraćena vremena inicijalizacije.
Podesivi potisni pritisak
- Električno podesivi potisni pritisak.
- Podešavanje potisnog pritiska po potrebi.
- Potisni pritisak se automatski naknadno podešava.
Snažan vučni pogon
- Kontinuiran režim rada u napred i u nazad.
- Maksimalna brzina može unapred da se podesi.
Straight or curved squeegee
- Optimalno usisavanje na svakom podu.
- Mogu da se izaberu različite usisnice: od prirodnog kaučuka, poliuretana, koji je otporan na ulja, prorezane usisnice za osetljive podove ili zatvorene za grube podove.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|940
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|80 / 80
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|3000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2250
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 240
|Trajanje baterije (h)
|max. 4
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 9
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|210
|Potisni pritisak četki (kg)
|54
|Širina okretanja (mm)
|1800
|Potrošnja vode (l/min)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2200
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|404
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Punjač baterije
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara