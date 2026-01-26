Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp

BD 50/50 C Bp Classic je priuštiv i kompaktan početni model iz klase baterijskih mašina za ribanje i sušenje. Mašina ima površinski učinak od 2000 m²/h.

BD 50/50 C Bp Classic zahvaljujući kompaktnim dimenzijama pruža preglednost područja prilikom čišćenja ovom baterijskom mašinom za ribanje i sušenje koja se odlikuje sofisticiranom tehnologijom. Preglednost tokom rada uz pomoć ove mašine je velika, isto koliko i preglednost na EASY Operation panelu kompanije Kärcher. Karakteristike mašine svedene su na najvažnije postavke i funkcije kako bi se nakon kratkog upoznavanja odmah mogla koristiti. Naš BD 50/50 C Bp Classic preporučujemo za korišćenje u supermarketima, hotelima i zdravstvenom ustanovama.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp: Komforno opremljena sa magnetnim ventilom i transportnim valjkom
Komforno opremljena sa magnetnim ventilom i transportnim valjkom
Magnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja sigurnosnog prekidača. Sklopivi transportni valjak omogućava udobno manipulisanje u dva koraka. Sklopivi transportni valjak u velikoj meri olakšava transport uređaja.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom panelu
Intuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp: Jeftin model početnog nivoa
Jeftin model početnog nivoa
Veoma dobar odnos cene i učinka. Smanjen na najvažnije funkcije.
Veliki volumen rezervoara sa kompaktnim dimenzijama
  • Posebno agilan.
  • Omogućava veoma dobar pregled površine za čišćenje.
Velika pregrada za akumulator za sve uobičajene tipove akumulatora
  • Pristupačan odeljak za bateriju za brzu zamenu baterije.
  • Namena takođe i za režim rada u više smena.
Osnovni kućni sistem
  • Mogućnosti za postavljanje dodatnih delova pribora ili radnih uređaja.
  • Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
EASY-Operation-Panel
  • 1-prekidač rukovanje.
  • Vrlo jednostavan za korištenje.
Jednostavno dodeljivanje funkcija preko kontrolnih elemenata u žutoj boji
  • Kratko vreme obučavanja čak i za neobučeno osoblje.
Robusne i trajne elemente za rukovanje
  • Pogodan za svakodnevnu upotrebu
  • Veoma dugotrajno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 510
Radna širina, usisavanje (mm) 900
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 2040
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1200
Battery (V) 24
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Širina okretanja (mm) 1240
Potrošnja vode (l/min) max. 2,3
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66 - 66
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1100
Težina bez pribora (kg) 52
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp
