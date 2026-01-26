BD 50/50 C Bp Classic zahvaljujući kompaktnim dimenzijama pruža preglednost područja prilikom čišćenja ovom baterijskom mašinom za ribanje i sušenje koja se odlikuje sofisticiranom tehnologijom. Preglednost tokom rada uz pomoć ove mašine je velika, isto koliko i preglednost na EASY Operation panelu kompanije Kärcher. Karakteristike mašine svedene su na najvažnije postavke i funkcije kako bi se nakon kratkog upoznavanja odmah mogla koristiti. Naš BD 50/50 C Bp Classic preporučujemo za korišćenje u supermarketima, hotelima i zdravstvenom ustanovama.