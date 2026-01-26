Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Opremljena litijum-jonskom baterijom (80 Ah) za koju nije potrebno održavanje i rezervoarima od 50 l: Naša kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack radne širine 51 cm.

Zahvaljujući radnoj širini 51 cm i kompaktnim i velikim rezervoarima od po 50 litara za čistu i prljavu vodu, naša upravljiva mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack pruža optimalni pregled područja koje se čisti. Veoma tiha glava s tanjirastom četkom, kao i litijum-jonska baterija kapaciteta 80 Ah omogućavaju dvočasovno čišćenje - čak i područja osetljivih na buku. Četiri puta više ciklusa punjenja koje litijum-jonska baterija nudi u odnosu na tradicionalne olovne baterije s kiselinama značajno smanjuje ukupne troškove korišćenja mašine, koja se tako maksimalno može iskoristiti.

Obeležja i prednosti
Dugotrajna litijum-jonska baterija
  • Dugo vreme rada i velika produktivnost zahvaljujući brzom i čestom punjenju.
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
  • Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
  • Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Veoma jednostavan koncept rukovanja
  • Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
Baterija i punjač uklj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 510
Radna širina, usisavanje (mm) 850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 2040
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1200
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 90
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) cca. 8,7
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (kg) 27
Širina okretanja (mm) 1240
Potrošnja vode (l/min) max. 2,3
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66
Težina bez pribora (kg) 53
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Battery
  • Battery and battery charger included
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Područja primene
  • Posebno se preporučuje za primene u čišćenju zgrada i hotela
  • Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
  • Pogodan i za čišćenje maloprodajnih objekata, kantina ili kancelarija
  • Za upotrebu u hotelima i industriji keteringa, maloprodajnim objektima i prodavnicama automobila
  • Maloprodaja
