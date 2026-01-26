Zahvaljujući radnoj širini 51 cm i kompaktnim i velikim rezervoarima od po 50 litara za čistu i prljavu vodu, naša upravljiva mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack pruža optimalni pregled područja koje se čisti. Veoma tiha glava s tanjirastom četkom, kao i litijum-jonska baterija kapaciteta 80 Ah omogućavaju dvočasovno čišćenje - čak i područja osetljivih na buku. Četiri puta više ciklusa punjenja koje litijum-jonska baterija nudi u odnosu na tradicionalne olovne baterije s kiselinama značajno smanjuje ukupne troškove korišćenja mašine, koja se tako maksimalno može iskoristiti.