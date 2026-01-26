Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Opremljena litijum-jonskom baterijom (80 Ah) za koju nije potrebno održavanje i rezervoarima od 50 l: Naša kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack radne širine 51 cm.
Zahvaljujući radnoj širini 51 cm i kompaktnim i velikim rezervoarima od po 50 litara za čistu i prljavu vodu, naša upravljiva mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack pruža optimalni pregled područja koje se čisti. Veoma tiha glava s tanjirastom četkom, kao i litijum-jonska baterija kapaciteta 80 Ah omogućavaju dvočasovno čišćenje - čak i područja osetljivih na buku. Četiri puta više ciklusa punjenja koje litijum-jonska baterija nudi u odnosu na tradicionalne olovne baterije s kiselinama značajno smanjuje ukupne troškove korišćenja mašine, koja se tako maksimalno može iskoristiti.
Obeležja i prednosti
Dugotrajna litijum-jonska baterija
- Dugo vreme rada i velika produktivnost zahvaljujući brzom i čestom punjenju.
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
- Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
- Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Veoma jednostavan koncept rukovanja
- Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
Baterija i punjač uklj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 2040
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1200
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 90
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 8,7
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (kg)
|27
|Širina okretanja (mm)
|1240
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,3
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Težina bez pribora (kg)
|53
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Battery and battery charger included
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Posebno se preporučuje za primene u čišćenju zgrada i hotela
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
- Pogodan i za čišćenje maloprodajnih objekata, kantina ili kancelarija
- Za upotrebu u hotelima i industriji keteringa, maloprodajnim objektima i prodavnicama automobila
- Maloprodaja
Pribor
Sredstva za čišćenje
