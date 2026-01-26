Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp
Radna širina od 80 cm i rezervoar zapremine 100 litara garantuju efikasne i druge periode čišćenja naše baterijske gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic.
Moćni vučni pogon, koji olakšava savladavanje uzbrdica, jedna je od najupečatljivijih osobina naše gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic. Ručna i baterijska mašina je optimalno pripremljena za svakodnevnu, ali i zahtevnu primenu. Na primer, najopterećeniji delovi kao što su usisna šina i glava tanjiraste četke izrađeni su od čvrstog livenog aluminijuma i mogu podneti izuzetno veliko opterećenje. Potvrđen radni koncept sa oprugom na zadnjoj strani drške, laka promena kontaktnog pritiska četke sa 40 na 68 kilograma za uklanjanje posebno jake nečistoće ili čvrstog površinskog premaza, kao i neograničeno prilagođavanje brzine tokom transporta ili čišćenja do 5 km/h veoma su praktični za korisnike. Velika radna širina od 80 centimetara i rezervoar od 100 litara omogućavaju duge i efikasne primene i površinski učinak od 4800 m² na sat. Dobro osmišljen koncept dopunjen je Home Base adapterom koji omogućava nošenje druge opreme za ručno čišćenje, što dodatno povećava efikasnost i značajno poboljšava udobnost za korisnika.
Obeležja i prednosti
Veoma opterećeni delovi, kao što su usisna konzola i glava četke, izrađene su od visokokvalitetnog aluminijumaRobusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza. Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Potisni pritisak četke podešava se u 2 stepenaPo potrebi se može ručno povećati od standardno 40 na 68 kilograma. Niži potisni pritisak za lakše nečistoće, odn. na osetljivim podovima. Viši potisni pritisak za tvrdokornu nečistoću ili za uklanjanje slojeva.
Efikasan i snažan motor za kretanje, 300 WOlakšava savladavanje kosina i u velikoj meri posao rukovaoca. Brzina kretanja može se podešavati preko pristupačnog obrtnog potenciometra.
Kontrolni elementi u boji, veoma dobro uočljivi
- Kontrolni elementi kodirani bojama pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme obuke.
Osmišljeni Home-Base sistem
- Mogućnosti za postavljanje opreme za ručno čišćenje, kao što su kuke, posude, mop itd.
Povoljna mašina iz asortimana Classic
- Odličan odnos cena-učinak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|810
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1090
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 4000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2400
|Battery (V)
|24
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1900
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Idealno za održavanje u maloprodaji, prodavnicama tipa „Uradi sam“, šoping centrima, trgovini, industriji, aerodromima.
