Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp

Radna širina od 80 cm i rezervoar zapremine 100 litara garantuju efikasne i druge periode čišćenja naše baterijske gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic.

Moćni vučni pogon, koji olakšava savladavanje uzbrdica, jedna je od najupečatljivijih osobina naše gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic. Ručna i baterijska mašina je optimalno pripremljena za svakodnevnu, ali i zahtevnu primenu. Na primer, najopterećeniji delovi kao što su usisna šina i glava tanjiraste četke izrađeni su od čvrstog livenog aluminijuma i mogu podneti izuzetno veliko opterećenje. Potvrđen radni koncept sa oprugom na zadnjoj strani drške, laka promena kontaktnog pritiska četke sa 40 na 68 kilograma za uklanjanje posebno jake nečistoće ili čvrstog površinskog premaza, kao i neograničeno prilagođavanje brzine tokom transporta ili čišćenja do 5 km/h veoma su praktični za korisnike. Velika radna širina od 80 centimetara i rezervoar od 100 litara omogućavaju duge i efikasne primene i površinski učinak od 4800 m² na sat. Dobro osmišljen koncept dopunjen je Home Base adapterom koji omogućava nošenje druge opreme za ručno čišćenje, što dodatno povećava efikasnost i značajno poboljšava udobnost za korisnika.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp: Veoma opterećeni delovi, kao što su usisna konzola i glava četke, izrađene su od visokokvalitetnog aluminijuma
Veoma opterećeni delovi, kao što su usisna konzola i glava četke, izrađene su od visokokvalitetnog aluminijuma
Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza. Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp: Potisni pritisak četke podešava se u 2 stepena
Potisni pritisak četke podešava se u 2 stepena
Po potrebi se može ručno povećati od standardno 40 na 68 kilograma. Niži potisni pritisak za lakše nečistoće, odn. na osetljivim podovima. Viši potisni pritisak za tvrdokornu nečistoću ili za uklanjanje slojeva.
Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp: Efikasan i snažan motor za kretanje, 300 W
Efikasan i snažan motor za kretanje, 300 W
Olakšava savladavanje kosina i u velikoj meri posao rukovaoca. Brzina kretanja može se podešavati preko pristupačnog obrtnog potenciometra.
Kontrolni elementi u boji, veoma dobro uočljivi
  • Kontrolni elementi kodirani bojama pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme obuke.
Osmišljeni Home-Base sistem
  • Mogućnosti za postavljanje opreme za ručno čišćenje, kao što su kuke, posude, mop itd.
Povoljna mašina iz asortimana Classic
  • Odličan odnos cena-učinak.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 810
Radna širina, usisavanje (mm) 1090
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 4000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2400
Battery (V) 24
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 63 - 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Dozvoljena celokupna težina (kg) 435
Težina bez pribora (kg) 110,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp
Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp
Videos
Područja primene
  • Idealno za održavanje u maloprodaji, prodavnicama tipa „Uradi sam“, šoping centrima, trgovini, industriji, aerodromima.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.