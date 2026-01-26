Moćni vučni pogon, koji olakšava savladavanje uzbrdica, jedna je od najupečatljivijih osobina naše gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic. Ručna i baterijska mašina je optimalno pripremljena za svakodnevnu, ali i zahtevnu primenu. Na primer, najopterećeniji delovi kao što su usisna šina i glava tanjiraste četke izrađeni su od čvrstog livenog aluminijuma i mogu podneti izuzetno veliko opterećenje. Potvrđen radni koncept sa oprugom na zadnjoj strani drške, laka promena kontaktnog pritiska četke sa 40 na 68 kilograma za uklanjanje posebno jake nečistoće ili čvrstog površinskog premaza, kao i neograničeno prilagođavanje brzine tokom transporta ili čišćenja do 5 km/h veoma su praktični za korisnike. Velika radna širina od 80 centimetara i rezervoar od 100 litara omogućavaju duge i efikasne primene i površinski učinak od 4800 m² na sat. Dobro osmišljen koncept dopunjen je Home Base adapterom koji omogućava nošenje druge opreme za ručno čišćenje, što dodatno povećava efikasnost i značajno poboljšava udobnost za korisnika.