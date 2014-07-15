Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack

Agilna, laka, tiha: Mašina za ribanje i usisavanje BR 35/12 C sa brzo punjivom visoko efikasnom litijum jonskom baterijom, okretnom glavom četke, KART i tehnologijom valjka kao i eco!efficiency stepenom.

Pomoću enormno okretne mašine za ribanje i usisavanje BR 35/12 C, jednostavne za korišćenje i održavanje se čak i male i korišćene površine čiste profesionalno i efikasno. Mašina je opremljena okretnom glavom valjkaste četke sa KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) i kao da je napravljena za vožnje u krivinama. Po potrebi- npr. kod manjka prostora - se može čistiti i unazad. Nova litijum jonska baterija sa ekstra dugačkim vremenom rada ima tri puta duži radni vek nego normalne olovne baterije. Ona apsolutno ne zahteva održavanje i brzo se puni. Mala težina mašine olakšava savladavanje stepenika kao i transport. eco!efficiency stepen smanjuje energetsku potrebu, produžava vreme rada i snižava jačinu zvuka za oko 40%.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack: Rotirajuća glava četke u opsegu od +/- 200° preko KART tehnologije olakšava vožnju mašine. Za lako savladavanje krivina
Izuzetno okretan i efikasan – idealan za prostor sa puno nameštaja. Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu. Po potrebi se može čistiti i usisavati i unazad.
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack: Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi
Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati. Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack: Režim eco!efficiency za uštedu energije
Štedi resurse i produžava vreme trajanja ciklusa rada za 50%. Za 40% manje buke. Smanjena emisija CO₂.
Kompaktan uređaj
  • Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova.
  • Nema isturenih delova na uređaju; lako upravljanje.
Veoma mala težina uređaja
  • 35% lakši u odnosi na slične uređaje.
  • Lakše prelaženje preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
  • Pojednostavljeno unošenje u transportna vozila.
Upravljačka ručica se može sklopiti
  • Kompaktno skladištenje.
  • Može se transportovati i u manjim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
  • Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
  • Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
  • Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. Međupunjenja su u svakom trenutku moguća.
  • Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Tehnologija valjaka
  • Veći pritisak na pod za otklanjanje upornih nečistoća.
  • Odličan i na hrapavim podlogama i za čišćenje fuga.
  • Ravnomeran rezultat čišćenja.
Uključuje funkciju metenja
  • Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
  • Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.
  • Obezbeđuje optimalnu funkcije usisne poluge.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 350
Radna širina, usisavanje (mm) 450
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 12 / 12
Teoretski površinski učinak (m²/h) 1400
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1050
Tip baterije Litijum-jon
Battery (V/Ah) 25,2 / 21
Trajanje baterije (h) max. 1,5
Vreme punjenja baterije (h) cca. 2,7
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 700 - 1500
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Širina okretanja (mm) 1050
Potrošnja vode (l/min) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) max. 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 500
Boja tamnosiva boja
Dozvoljena celokupna težina (kg) 48
Težina bez pribora (kg) 36
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 890 x 420 x 1090

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 1 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Transportni točkovi
  • Ravna usisna šina: 1 Kom

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Varijabilni potisni pritisak
