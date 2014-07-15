Pomoću enormno okretne mašine za ribanje i usisavanje BR 35/12 C, jednostavne za korišćenje i održavanje se čak i male i korišćene površine čiste profesionalno i efikasno. Mašina je opremljena okretnom glavom valjkaste četke sa KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) i kao da je napravljena za vožnje u krivinama. Po potrebi- npr. kod manjka prostora - se može čistiti i unazad. Nova litijum jonska baterija sa ekstra dugačkim vremenom rada ima tri puta duži radni vek nego normalne olovne baterije. Ona apsolutno ne zahteva održavanje i brzo se puni. Mala težina mašine olakšava savladavanje stepenika kao i transport. eco!efficiency stepen smanjuje energetsku potrebu, produžava vreme rada i snižava jačinu zvuka za oko 40%.