Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack
Agilna, laka, tiha: Mašina za ribanje i usisavanje BR 35/12 C sa brzo punjivom visoko efikasnom litijum jonskom baterijom, okretnom glavom četke, KART i tehnologijom valjka kao i eco!efficiency stepenom.
Pomoću enormno okretne mašine za ribanje i usisavanje BR 35/12 C, jednostavne za korišćenje i održavanje se čak i male i korišćene površine čiste profesionalno i efikasno. Mašina je opremljena okretnom glavom valjkaste četke sa KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) i kao da je napravljena za vožnje u krivinama. Po potrebi- npr. kod manjka prostora - se može čistiti i unazad. Nova litijum jonska baterija sa ekstra dugačkim vremenom rada ima tri puta duži radni vek nego normalne olovne baterije. Ona apsolutno ne zahteva održavanje i brzo se puni. Mala težina mašine olakšava savladavanje stepenika kao i transport. eco!efficiency stepen smanjuje energetsku potrebu, produžava vreme rada i snižava jačinu zvuka za oko 40%.
Obeležja i prednosti
Rotirajuća glava četke u opsegu od +/- 200° preko KART tehnologije olakšava vožnju mašine. Za lako savladavanje krivinaIzuzetno okretan i efikasan – idealan za prostor sa puno nameštaja. Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu. Po potrebi se može čistiti i usisavati i unazad.
Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansiPotpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati. Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
Režim eco!efficiency za uštedu energijeŠtedi resurse i produžava vreme trajanja ciklusa rada za 50%. Za 40% manje buke. Smanjena emisija CO₂.
Kompaktan uređaj
- Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova.
- Nema isturenih delova na uređaju; lako upravljanje.
Veoma mala težina uređaja
- 35% lakši u odnosi na slične uređaje.
- Lakše prelaženje preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
- Pojednostavljeno unošenje u transportna vozila.
Upravljačka ručica se može sklopiti
- Kompaktno skladištenje.
- Može se transportovati i u manjim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
- Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
- Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
- Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. Međupunjenja su u svakom trenutku moguća.
- Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Tehnologija valjaka
- Veći pritisak na pod za otklanjanje upornih nečistoća.
- Odličan i na hrapavim podlogama i za čišćenje fuga.
- Ravnomeran rezultat čišćenja.
Uključuje funkciju metenja
- Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
- Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.
- Obezbeđuje optimalnu funkcije usisne poluge.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|350
|Radna širina, usisavanje (mm)
|450
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|12 / 12
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|1400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1050
|Tip baterije
|Litijum-jon
|Battery (V/Ah)
|25,2 / 21
|Trajanje baterije (h)
|max. 1,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 2,7
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|700 - 1500
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Širina okretanja (mm)
|1050
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|max. 65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|500
|Boja
|tamnosiva boja
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|48
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|890 x 420 x 1090
Scope of supply
- Valjkasta četka: 1 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Transportni točkovi
- Ravna usisna šina: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Varijabilni potisni pritisak
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.