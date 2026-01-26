Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85

Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp je standardno opremljena snažnom baterijom od 170 Ah i integrisanim punjačem. S glavom s valjkastim četkama širine 85 cm.

Kompaktna i okretna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp čini spoj odličnih rezultata čišćenja, jednostavnog rada i praktičnog rukovanja. Da bi sve to bilo moguće, mašina ima glavu s valjkastim četkama radne širine 85 cm i aluminijumsku letvu najnovije generacije koja nudi impresivne usisne performanse. Dnevno svetlo pruža optimalnu vidljivost. Kärcher funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje rezervoara od 150 l čistom vodom deo je standardne opreme. Osim toga, baterija od 170 Ah integrisani punjač baterije takođe su deo isporuke. Paket opreme zaokružen je velikim displejom u boji, koji na raspolaganju ima 30 jezika i time olakšava rad na mašini i podešavanje parametara čišćenja, kao i patentiranim KIK sistemom zaključavanja, koji se može koristiti za dodeljivanje različitih prava pristupa korisnicima čime se u velikoj meri isključuje mogućnost greške operatora.

Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
  • Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
  • Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
  • Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
  • Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
  • Još tiši i time idealan za područja osetljiva na buku (Daytime Cleaning, bolnica, hotel itd.).
Veliki displej u boji
  • Pregledan prikaz aktuelnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Jednostavan za upotrebu
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
  • Lakše rukovanje i kraće vreme uhodavanja.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zaseban punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 850
Radna širina, usisavanje (mm) 1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Teoretski površinski učinak (m²/h) 5100
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3600
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 36 / 170
Trajanje baterije (h) max. 3,5
Vreme punjenja baterije (h) cca. 8
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180 - 1300
Potisni pritisak četki (kg) 94
Potrošnja vode (l/min) max. 7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2600
Dozvoljena celokupna težina (kg) 957
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1700 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Ugradni punjač
  • Battery and battery charger included
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Funkcija metenja
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • Tip brisač: Linatex®
  • robustan prednji odbojnik
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
  • Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
