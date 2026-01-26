Kompaktna i okretna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp čini spoj odličnih rezultata čišćenja, jednostavnog rada i praktičnog rukovanja. Da bi sve to bilo moguće, mašina ima glavu s valjkastim četkama radne širine 85 cm i aluminijumsku letvu najnovije generacije koja nudi impresivne usisne performanse. Dnevno svetlo pruža optimalnu vidljivost. Kärcher funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje rezervoara od 150 l čistom vodom deo je standardne opreme. Osim toga, baterija od 170 Ah integrisani punjač baterije takođe su deo isporuke. Paket opreme zaokružen je velikim displejom u boji, koji na raspolaganju ima 30 jezika i time olakšava rad na mašini i podešavanje parametara čišćenja, kao i patentiranim KIK sistemom zaključavanja, koji se može koristiti za dodeljivanje različitih prava pristupa korisnicima čime se u velikoj meri isključuje mogućnost greške operatora.