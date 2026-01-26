Mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp je standardno opremljena snažnom baterijom od 170 Ah i integrisanim punjačem. S glavom s valjkastim četkama širine 85 cm.
Kompaktna i okretna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp čini spoj odličnih rezultata čišćenja, jednostavnog rada i praktičnog rukovanja. Da bi sve to bilo moguće, mašina ima glavu s valjkastim četkama radne širine 85 cm i aluminijumsku letvu najnovije generacije koja nudi impresivne usisne performanse. Dnevno svetlo pruža optimalnu vidljivost. Kärcher funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje rezervoara od 150 l čistom vodom deo je standardne opreme. Osim toga, baterija od 170 Ah integrisani punjač baterije takođe su deo isporuke. Paket opreme zaokružen je velikim displejom u boji, koji na raspolaganju ima 30 jezika i time olakšava rad na mašini i podešavanje parametara čišćenja, kao i patentiranim KIK sistemom zaključavanja, koji se može koristiti za dodeljivanje različitih prava pristupa korisnicima čime se u velikoj meri isključuje mogućnost greške operatora.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši i time idealan za područja osetljiva na buku (Daytime Cleaning, bolnica, hotel itd.).
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Jednostavan za upotrebu
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
- Lakše rukovanje i kraće vreme uhodavanja.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|850
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|5100
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3600
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|36 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 3,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 8
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Ugradni punjač
- Battery and battery charger included
- Savijena usisna šina
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Funkcija metenja
- serijski sa dnevnim svetlom
- Tip brisač: Linatex®
- robustan prednji odbojnik
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Područja primene
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
