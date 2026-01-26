Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + D 110

Kompaktna, nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R + D 110 ima radnu širinu 110 cm. Baterijska mašina sa rezervoarom od 200 litara i disk tehnologijom za korišćenje u zatvorenom prostoru veličine do 7000 m².

Očistite srednje velike zatvorene površine veličine do 7000 m² efikasno, brzo i temeljno, uz našu baterijsku nasednu mašinu za ribanje i sušenje B 200 R + D 110. Glava sa disk-četkom radne širine 110 cm pruža ujednačeno dobre rezultate čišćenja, KIK sistem zaključavanja, prekidač EASY Operation i radni elementi različitih boja omogućavaju izuzetno jednostavan, udoban i bezbedan rad kompaktne mašine. Veliki i jasno organizovan displej u boji preko koga se može izabrati i prilagoditi neki od nekoliko režima čišćenja je takođe vrlo praktičan. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju struje i vode kada se aktivira, ali i radnu buku mašine, a time se značajno produžava vreme trajanja baterije po ciklusu. Uz opcioni Dose sistem za doziranje, ujednačeno i precizno doziranje sredstva za čišćenje je garantovano u svakom trenutku. Na zahtev, mašina može biti opremljena Auto Fill funkcijom za punjenje rezervoara od 200 l čistom vodom koja će vam uštedeti vreme ili patentiranim sistemom za ispiranje za čišćenje rezervoara prljave vode. I na kraju, ali podjednako važno, povezivanje sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom preko interneta zaokružuje ovaj sveobuhvatni paket opreme.

Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava četke sa disk tehnikom
  • Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
  • Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
  • Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
  • Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Podesiv uređaj
  • Detalje opreme moguće odabrati po želji.
  • Savršeno prilagođavanje mašine potrebama čišćenja.
  • Ekonomski smisleno rešenje.
Auto-Fill (opcija)
  • Automatic fresh water tank filling.
  • Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
  • Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.
Veliki displej u boji
  • Pregledan prikaz aktuelnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zaseban punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 1100
Radna širina, usisavanje (mm) 1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 200 / 200
Battery (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²) 34
Potrošnja vode (l/min) max. 7
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 2500
Dozvoljena celokupna težina (kg) 994
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1860 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + D 110
Područja primene
  • Za upotrebu u proizvodnim oblastima, kao što su fabričke zgrade.
  • Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
  • Za brzo i efikasno čišćenje i održavanje u tržnim centrima.
  • Javne garaže
