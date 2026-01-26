Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + D 110
Kompaktna, nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R + D 110 ima radnu širinu 110 cm. Baterijska mašina sa rezervoarom od 200 litara i disk tehnologijom za korišćenje u zatvorenom prostoru veličine do 7000 m².
Očistite srednje velike zatvorene površine veličine do 7000 m² efikasno, brzo i temeljno, uz našu baterijsku nasednu mašinu za ribanje i sušenje B 200 R + D 110. Glava sa disk-četkom radne širine 110 cm pruža ujednačeno dobre rezultate čišćenja, KIK sistem zaključavanja, prekidač EASY Operation i radni elementi različitih boja omogućavaju izuzetno jednostavan, udoban i bezbedan rad kompaktne mašine. Veliki i jasno organizovan displej u boji preko koga se može izabrati i prilagoditi neki od nekoliko režima čišćenja je takođe vrlo praktičan. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju struje i vode kada se aktivira, ali i radnu buku mašine, a time se značajno produžava vreme trajanja baterije po ciklusu. Uz opcioni Dose sistem za doziranje, ujednačeno i precizno doziranje sredstva za čišćenje je garantovano u svakom trenutku. Na zahtev, mašina može biti opremljena Auto Fill funkcijom za punjenje rezervoara od 200 l čistom vodom koja će vam uštedeti vreme ili patentiranim sistemom za ispiranje za čišćenje rezervoara prljave vode. I na kraju, ali podjednako važno, povezivanje sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom preko interneta zaokružuje ovaj sveobuhvatni paket opreme.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava četke sa disk tehnikom
- Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
- Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Podesiv uređaj
- Detalje opreme moguće odabrati po želji.
- Savršeno prilagođavanje mašine potrebama čišćenja.
- Ekonomski smisleno rešenje.
Auto-Fill (opcija)
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
- Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|1100
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|200 / 200
|Battery (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|34
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2500
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|994
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Za upotrebu u proizvodnim oblastima, kao što su fabričke zgrade.
- Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
- Za brzo i efikasno čišćenje i održavanje u tržnim centrima.
- Javne garaže