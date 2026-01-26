Očistite srednje velike zatvorene površine veličine do 7000 m² efikasno, brzo i temeljno, uz našu baterijsku nasednu mašinu za ribanje i sušenje B 200 R + D 110. Glava sa disk-četkom radne širine 110 cm pruža ujednačeno dobre rezultate čišćenja, KIK sistem zaključavanja, prekidač EASY Operation i radni elementi različitih boja omogućavaju izuzetno jednostavan, udoban i bezbedan rad kompaktne mašine. Veliki i jasno organizovan displej u boji preko koga se može izabrati i prilagoditi neki od nekoliko režima čišćenja je takođe vrlo praktičan. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju struje i vode kada se aktivira, ali i radnu buku mašine, a time se značajno produžava vreme trajanja baterije po ciklusu. Uz opcioni Dose sistem za doziranje, ujednačeno i precizno doziranje sredstva za čišćenje je garantovano u svakom trenutku. Na zahtev, mašina može biti opremljena Auto Fill funkcijom za punjenje rezervoara od 200 l čistom vodom koja će vam uštedeti vreme ili patentiranim sistemom za ispiranje za čišćenje rezervoara prljave vode. I na kraju, ali podjednako važno, povezivanje sa našim Kärcher Fleet sistemom za upravljanje flotom preko interneta zaokružuje ovaj sveobuhvatni paket opreme.