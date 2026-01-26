Zahvaljujući izuzetno velikoj valjak četkci, od nasedne mašine za ribanje i usisavanje postaje kombinaciona mašina 300 RI dizel, koja omogućava ribanje i metenje u jednom pokretu. Dizelski pogon, opremljen velikim rezervoarom za vodu (300 litara) i radnom širinom do 1755 centimetara, idealan je za održavanje i osnovno čišćenje velikih površina. Povišen i udoban položaj za vožnju omogućava veoma dobar pregled. Pogodno je i visoko pražnjenje, koje pojednostavljuje odlaganje materijala za čišćenje, kao i opcionalne bočne četke ili bočne palube za čišćenje, koje osiguravaju čišćenje na zidovima i uglovima, dok široka, zakrivljena usisna šipka osigurava prvoklasno usisavanje. Čak i teže poslove preživi robustna mašina sa masivnim čeličnim okvirom potpuno bez napora.