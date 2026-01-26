Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I D

Kombinovana mašina B 300 RI Diesel dizel motorom je moćna kombinacija mašine za ribanje i metenje sa radnom širinom do 1755 mm.

Zahvaljujući izuzetno velikoj valjak četkci, od nasedne mašine za ribanje i usisavanje postaje kombinaciona mašina 300 RI dizel, koja omogućava ribanje i metenje u jednom pokretu. Dizelski pogon, opremljen velikim rezervoarom za vodu (300 litara) i radnom širinom do 1755 centimetara, idealan je za održavanje i osnovno čišćenje velikih površina. Povišen i udoban položaj za vožnju omogućava veoma dobar pregled. Pogodno je i visoko pražnjenje, koje pojednostavljuje odlaganje materijala za čišćenje, kao i opcionalne bočne četke ili bočne palube za čišćenje, koje osiguravaju čišćenje na zidovima i uglovima, dok široka, zakrivljena usisna šipka osigurava prvoklasno usisavanje. Čak i teže poslove preživi robustna mašina sa masivnim čeličnim okvirom potpuno bez napora.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I D: Trljanje i čišćenje u samo jednoj operaciji
Dvostruka produktivnost čoveka i mašine. Prepolova radno vreme. Nema potrebe za metenjem pre toga.
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I D: Jednostavno pražnjenje kontejnera za prljavštinu
Udobno za korisnika. Nema direktnog kontakta sa prljavštinom. Pražnjenje kontejnera za prljavštinu se vrši dok sedite.
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I D: Okretne četkica sa bočne metle / bočnih četkica ribaju sa obe strane mašine
Produžetak radne širine do 1755 milimetara. Omogućava pokrivanje površine od više od 16.000 m² / h. Štiti uređaj i objekt.
Povišena pozicija vožnje
  • Vrlo dobar pogled na područje koje se čisti.
  • Agilno rukovanje.
Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjem
  • Dugi, neprekidni radni intervali.
  • Nezavisno čišćenje.
  • Fleksibilno čišćenje.
Masivni čelični okvir
  • Robusna mašina, pogodna i za teške primene.
Zakrivljena usisna šipka
  • Vrlo dobro usisavanje, čak iu uskim krivinama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Dizel
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 1045 - 1755
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1755
Radna širina, usisavanje (mm) 1440
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 300 / 300
Posuda za otpad (l) 180
Teoretski površinski učinak (m²/h) 16550
Praktičan površinski učinak (m²/h) 12400
Tip baterije Starter akumulator
Battery (V/Ah) 12 / 80
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Brzina četke (rpm) 460 - 460
Potisni pritisak četki (kg) 25 - 150
Potrošnja vode (l/min) max. 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 92
Dozvoljena celokupna težina (kg) 2635
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Parking brake
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I D
Videos
Područja primene
  • Javne garaže
  • Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
  • Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
  • Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
  • Maloprodaja
Pribor
Sredstva za čišćenje