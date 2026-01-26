Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I D
Kombinovana mašina B 300 RI Diesel dizel motorom je moćna kombinacija mašine za ribanje i metenje sa radnom širinom do 1755 mm.
Zahvaljujući izuzetno velikoj valjak četkci, od nasedne mašine za ribanje i usisavanje postaje kombinaciona mašina 300 RI dizel, koja omogućava ribanje i metenje u jednom pokretu. Dizelski pogon, opremljen velikim rezervoarom za vodu (300 litara) i radnom širinom do 1755 centimetara, idealan je za održavanje i osnovno čišćenje velikih površina. Povišen i udoban položaj za vožnju omogućava veoma dobar pregled. Pogodno je i visoko pražnjenje, koje pojednostavljuje odlaganje materijala za čišćenje, kao i opcionalne bočne četke ili bočne palube za čišćenje, koje osiguravaju čišćenje na zidovima i uglovima, dok široka, zakrivljena usisna šipka osigurava prvoklasno usisavanje. Čak i teže poslove preživi robustna mašina sa masivnim čeličnim okvirom potpuno bez napora.
Obeležja i prednosti
Trljanje i čišćenje u samo jednoj operacijiDvostruka produktivnost čoveka i mašine. Prepolova radno vreme. Nema potrebe za metenjem pre toga.
Jednostavno pražnjenje kontejnera za prljavštinuUdobno za korisnika. Nema direktnog kontakta sa prljavštinom. Pražnjenje kontejnera za prljavštinu se vrši dok sedite.
Okretne četkica sa bočne metle / bočnih četkica ribaju sa obe strane mašineProdužetak radne širine do 1755 milimetara. Omogućava pokrivanje površine od više od 16.000 m² / h. Štiti uređaj i objekt.
Povišena pozicija vožnje
- Vrlo dobar pogled na područje koje se čisti.
- Agilno rukovanje.
Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjem
- Dugi, neprekidni radni intervali.
- Nezavisno čišćenje.
- Fleksibilno čišćenje.
Masivni čelični okvir
- Robusna mašina, pogodna i za teške primene.
Zakrivljena usisna šipka
- Vrlo dobro usisavanje, čak iu uskim krivinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|1045 - 1755
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1755
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1440
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|300 / 300
|Posuda za otpad (l)
|180
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|16550
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|12400
|Tip baterije
|Starter akumulator
|Battery (V/Ah)
|12 / 80
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Brzina četke (rpm)
|460 - 460
|Potisni pritisak četki (kg)
|25 - 150
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|92
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|2635
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Savijena usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Sistem s 2 rezervoara
Videos
Područja primene
- Javne garaže
- Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
- Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
- Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
- Maloprodaja