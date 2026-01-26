Parni čistač SG 4/4
Kompaktni parni čistač SG 4/4 sa učinkovitim pritiskom pare od 4 bar. Sa kontinuiranom regulacijom količine pare i Vapo-Hydro funkcijom za perfektne rezultate u čišćenju bez hemije.
SG 4/4 je kompaktan i robustan parni čistač, koji je ubedljiv zahvaljujući izuzetnom učinku i sertifikovanoj dezinfekciji*. Zahvaljujući pritisku pare od 4 bar postiže se optimalan efekat čišćenja. Kontinuirana regulacija količine pare i VapoHydro funkcija (kontinuirana regulacija zasićenosti pare) omogućuju savršeno podešavanje uređaja na dotičan zadatak u čišćenju. Sistem 2 rezervoara može permanentno da se puni i omogućuje kratko vreme zagrevanja kao i rad bez prekida. Prikaz temperature takođe pomaže pri tome da se postignu optimalni rezultati u čišćenju. Uređaj može univerzalno da se primenjuje i čisti sasvim bez hemije. Obiman paket opreme između ostalog obuhvata dve mlaznice za pod (za abrazivno i higijensko čišćenje), integrisanu pregradu za odlaganje pribora, integrisanu kuku za kabl kao i prijemnicu za cevi radi skladištenja koje zauzima malo mesta. (*Prema prEN 16615, PVC pod, uređaj: SG 4/4 (mlaznica za pod sa lamelama, 30 cm/sek., maks. pritisak pare, min. VapoHydro) test na bakteriju: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Obeležja i prednosti
Sertifikovana i visokoefikasna dezinfekcijaDezinfekcija površina u skladu sa standardom EN 16615 potvrđena je u nezavisnoj laboratoriji. Spektar baktericidne i virucidne efikasnosti na viruse sa omotačem PLUS. Ispitni mikroorganizmi: Enterococcus hirae, MVA, Murine norovirus, adenovirus.
Dezinfekcija bez hemikalijaZa uštedu resursa i bez otpada, jer čisti samo vodom. Maksimalna bezbednost s obzirom da je razmnožavanje otpornih mikroba sprečeno. Čišćenje bez hemikalija koje neguje površine.
Sistem s 2 rezervoaraRezervoar za svežu vodu se može puniti bez prekida, pošto je potpuno odvojen od bojlera. Pošto se uvek zagreva samo jedan deo nasute količine vode, potrebno je vrlo malo vremena za formiranje stabilne vodene pare. Sa preko 4 litra ukupne zapremine, uređaj SG 4/4 se veoma dugo može upotrebljavati bez dopunjavanja.
VapoHydro
- Zahvaljujući funkciji VapoHydro jačina pare se može prilagođavati potrebama čišćenja.
- Pored parnog pritiska, može se podešavati i zasićenost vodenom parom (saturacija), od pune zasićenosti parom do vruće vode.
- Mlaznicom sa vrućom vodom se čak i najupornija prljavština može uspešno ukloniti.
Pregrada za odlaganje pribora
- Integrisana pregrada za smeštaj razne dodatne opreme.
- Sitni i važni delovi se ne mogu izgubiti, jer su uvek bezbedno odloženi.
- Čak se na zadnjoj strani uređaja mogu odložiti i cevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Zapremina kotla (l)
|2,4
|Kapacitet rezervoara (l)
|2
|Pritisak pare (bar)
|max. 4
|Grejna snaga (W)
|2300
|Vreme zagrevanja (min)
|9
|Temperatura bojlera (°C)
|max. 145
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|8
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 505 mm
- Crevo za paru sa pištoljem: 2 m
- Cev za parno usisavanje: 2 Kom
Oprema
- Rezervoar: može se dopuniti kad god je potrebno
- Ergonomska drška za nošenje
- Snažna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Funkcija VapoHydro
Područja primene
- Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
