SG 4/4 je kompaktan i robustan parni čistač, koji je ubedljiv zahvaljujući izuzetnom učinku i sertifikovanoj dezinfekciji*. Zahvaljujući pritisku pare od 4 bar postiže se optimalan efekat čišćenja. Kontinuirana regulacija količine pare i VapoHydro funkcija (kontinuirana regulacija zasićenosti pare) omogućuju savršeno podešavanje uređaja na dotičan zadatak u čišćenju. Sistem 2 rezervoara može permanentno da se puni i omogućuje kratko vreme zagrevanja kao i rad bez prekida. Prikaz temperature takođe pomaže pri tome da se postignu optimalni rezultati u čišćenju. Uređaj može univerzalno da se primenjuje i čisti sasvim bez hemije. Obiman paket opreme između ostalog obuhvata dve mlaznice za pod (za abrazivno i higijensko čišćenje), integrisanu pregradu za odlaganje pribora, integrisanu kuku za kabl kao i prijemnicu za cevi radi skladištenja koje zauzima malo mesta. (*Prema prEN 16615, PVC pod, uređaj: SG 4/4 (mlaznica za pod sa lamelama, 30 cm/sek., maks. pritisak pare, min. VapoHydro) test na bakteriju: Enterococcus hirae ATCC 10541)