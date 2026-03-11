Adapter Anti-Twist

อะแดปเตอร์ป้องกันการบิดเกลียวช่วยลดการขดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงเพื่อรับประกันการทำงานที่ไม่มีการบิดเบี้ยว สำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดที่มีตัวต่อ Quick Connect บนปืน

ด้วยอะแดปเตอร์ป้องกันการบิดงอจากคาร์เชอร์ คุณจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวและความสบายมากขึ้นเมื่อทำงานกับเครื่องฉีดน้ำแรงดัน ช่วยลดการขดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูง ซึ่งอาจทำให้สะดุดระหว่างการใช้งานและเป็นอุปสรรคต่อการจัดเก็บ เพียงหมุนอะแดปเตอร์ด้วยตนเองเพื่อขจัดการขดเป็นวงได้อย่างง่ายดาย ต่อมาสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็วเพื่ออัพเกรดสายฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ เข้ากันได้กับท่อแรงดันสูงทั้งหมดที่มีอะแดปเตอร์ Quick Connect บนปืน รับประกันฟังก์ชั่นการหมุนด้วยการใช้ทองเหลือง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทุกประเภทของคลาส K 4 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • สำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีตัวต่อ Quick Connect บนปืน
ระบบป้องกันการบิด
  • สามารถขจัดการขดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงได้โดยการหมุนตัวต่อ
ทำจากทองเหลือง
  • ฟังก์ชันการหมุนที่เชื่อถือได้ด้วยการใช้ทองเหลือง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.12
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.132
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 137 x 26 x 26

