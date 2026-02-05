VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız için ayarlanan özel araç aksesuarlarıyla araç içinin optimum temizliği. Geniş döşeme başlığı, döşemenin ve arabadaki koltukların hızlı ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Esnek uzatma hortumu, boşluklar gibi erişilmesi zor olan yerleri temizlemek için idealdir ve uzun ve esnek aralık başlığı da dar alanlara ulaşır.