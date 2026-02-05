Araba aksesuar seti
VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax modeli için araç aksesuarları seti ile araç içini anında temizlersiniz.
VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız için ayarlanan özel araç aksesuarlarıyla araç içinin optimum temizliği. Geniş döşeme başlığı, döşemenin ve arabadaki koltukların hızlı ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Esnek uzatma hortumu, boşluklar gibi erişilmesi zor olan yerleri temizlemek için idealdir ve uzun ve esnek aralık başlığı da dar alanlara ulaşır.
Özellikler ve faydalar
Esnek uzatma hortumu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,7
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Araç içi
- Araba koltukları