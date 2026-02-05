VC Serisi Filtre temizleme aracı
VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazları için filtre temizleme aracı sayesinde hava giriş filtresi kolayca temizlenebilir.
VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazları için filtre temizleme aracı, hava giriş filtresinin yalnızca birkaç el hareketiyle basit bir şekilde temizlenmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanım süresini de uzatır. ömür. Filtrenin temizlenmesi neredeyse otomatiktir: Filtre temizleme aracına takmanız yeterlidir ve manuel dönüş mekanizması ve eş zamanlı emme, sürekli temiz bir ön filtre sağlar. Lütfen dikkat: İkinci hava giriş filtresi cihaza önceden takılmalıdır. Tam bağlantı, cihaza güvenli bir şekilde oturmasını sağlar. Değiştirme için aksesuarlara bir hava giriş filtresi de dahildir.
Özellikler ve faydalar
Kolay kullanım
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|130 x 50 x 140
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Kuru kirin vakumlanması