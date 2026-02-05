VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazları için filtre temizleme aracı, hava giriş filtresinin yalnızca birkaç el hareketiyle basit bir şekilde temizlenmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanım süresini de uzatır. ömür. Filtrenin temizlenmesi neredeyse otomatiktir: Filtre temizleme aracına takmanız yeterlidir ve manuel dönüş mekanizması ve eş zamanlı emme, sürekli temiz bir ön filtre sağlar. Lütfen dikkat: İkinci hava giriş filtresi cihaza önceden takılmalıdır. Tam bağlantı, cihaza güvenli bir şekilde oturmasını sağlar. Değiştirme için aksesuarlara bir hava giriş filtresi de dahildir.