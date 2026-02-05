Siklonlu, hava girişli ve HEPA veya sünger filtreli 3 kademeli filtre sisteminin bir parçası olarak, hava giriş filtresi vakumlama sırasında havadaki daha ince parçacıkları filtreler, ardından hava egzoz filtresi (HEPA 12 veya egzoz köpüğü) tarafından tekrar temizlenmeden önce filtre, cihaza bağlı olarak). Önerimiz: Hava giriş filtresinin, biriken toza dokunarak ve Kärcher'in filtre temizleme aracını kullanarak düzenli olarak temizlenmesi. VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız ile uyumludur.