VC Serisi Hava giriş filtresi
Vakumlama sırasında havadaki daha ince parçacıkları filtreler: Hava giriş filtresi, VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız için uygundur.
Siklonlu, hava girişli ve HEPA veya sünger filtreli 3 kademeli filtre sisteminin bir parçası olarak, hava giriş filtresi vakumlama sırasında havadaki daha ince parçacıkları filtreler, ardından hava egzoz filtresi (HEPA 12 veya egzoz köpüğü) tarafından tekrar temizlenmeden önce filtre, cihaza bağlı olarak). Önerimiz: Hava giriş filtresinin, biriken toza dokunarak ve Kärcher'in filtre temizleme aracını kullanarak düzenli olarak temizlenmesi. VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Uzun çalışma ömrü
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Gri
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|130 x 50 x 50
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Kuru kirin vakumlanması