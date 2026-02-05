Yumuşak ve nazik kıllar sayesinde yumuşak fırça, kalıntı bırakmadan kalıcı bir etki ile temizler. VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax için özel olarak geliştirilmiştir. Fırça, genişliği ve açılı, dar ve oval kılları ile etkileyicidir ve bu nedenle iz bırakmadan temizlik ve büyük, küçük ve hassas yüzeylerin verimli tozlanması için mükemmeldir.