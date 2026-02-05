VC Serisi Yumuşak fırça
Hassas yüzeyleri nazikçe ve dikkatlice temizler: Yumuşak fırça, VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız için ideal aksesuardır.
Yumuşak ve nazik kıllar sayesinde yumuşak fırça, kalıntı bırakmadan kalıcı bir etki ile temizler. VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax için özel olarak geliştirilmiştir. Fırça, genişliği ve açılı, dar ve oval kılları ile etkileyicidir ve bu nedenle iz bırakmadan temizlik ve büyük, küçük ve hassas yüzeylerin verimli tozlanması için mükemmeldir.
Özellikler ve faydalar
Yumuşak kıllar
- Hassas yüzeylerin temizliğinde iz bırakmaz.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|410 x 45 x 55