Kärcher'in Aqua Stop'lu yüksek kalite premium üniversal hortum kaplini ile bağlamak, ayırmak ve onarım kolaylaştırıldı. Paslanmaz alüminyum ve özellikle kolay tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklardan yapılmıştır. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Premium üniversal hortum kaplini ve Aqua Stop tüm mevcut klik sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.