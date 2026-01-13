Premium universal hortum bağlantı (Aqua stop)
Metalden yapılmış premium üniversal hortum kaplini Aqua Stop ve paslanmaz alüminyum ve yumuşak plastik girintili tutamaktan yapılmış sağlam bir hortum kıskacı ile gelmektedir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Kärcher'in Aqua Stop'lu yüksek kalite premium üniversal hortum kaplini ile bağlamak, ayırmak ve onarım kolaylaştırıldı. Paslanmaz alüminyum ve özellikle kolay tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklardan yapılmıştır. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Premium üniversal hortum kaplini ve Aqua Stop tüm mevcut klik sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Yumuşak plastik girintili tutamak
- Kullanım kolaylığı için.
Paslanmaz alüminyum yapılmış hortum kıskacı
- Garantili sağlamlık
Aqua Stop
- Saçılma olmadan ayırma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|70 x 33 x 40
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.