Bàn chải
Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Bàn chải có lông mềm nên lý tưởng để làm sạch các khu vực nhạy cảm và các khu vực khó tiếp cận ngoài trời, vd: ô tô, đồ nội thất sân vườn hay lưới tản nhiệt. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Lông cực mềm
- Cho phép làm sạch các khu vực nhạy cảm
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,186
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,206
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|333 x 82 x 164
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công