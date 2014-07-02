Bàn chải có lông mềm nên lý tưởng để làm sạch các khu vực nhạy cảm và các khu vực khó tiếp cận ngoài trời, vd: ô tô, đồ nội thất sân vườn hay lưới tản nhiệt. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.