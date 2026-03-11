Đầu nối chống xoắn
Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.
Với bộ chuyển đổi chống xoắn từ Kärcher, bạn sẽ tận hưởng sự tự do di chuyển và thoải mái hơn khi làm việc với máy phun rửa áp lực. Loại bỏ các vòng dây khó chịu trong ống cao áp, có thể gây vấp ngã trong quá trình sử dụng và trở thành vật cản cho việc bảo quản. Chỉ cần xoay bộ điều hợp theo cách thủ công để dễ dàng loại bỏ các vòng lặp. Sau đó, bộ chuyển đổi có thể được tích hợp đơn giản và nhanh chóng để nâng cấp ống áp suất cao của bạn. Nó tương thích với tất cả các ống cao áp có bộ chuyển đổi Quick Connect trên súng. Chức năng xoay được đảm bảo thông qua việc sử dụng đồng thau. Thích hợp cho tất cả các thiết bị từ K 4 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Khớp nối Quick Connect
- Đối với ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.
Hệ thống chống xoắn
- Có thể loại bỏ các vòng lặp trong ống cao áp bằng cách xoay bộ chuyển đổi.
Bằng đồng
- Chức năng xoay đáng tin cậy nhờ sử dụng đồng thau.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,12
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,132
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|137 x 26 x 26