Với bộ chuyển đổi chống xoắn từ Kärcher, bạn sẽ tận hưởng sự tự do di chuyển và thoải mái hơn khi làm việc với máy phun rửa áp lực. Loại bỏ các vòng dây khó chịu trong ống cao áp, có thể gây vấp ngã trong quá trình sử dụng và trở thành vật cản cho việc bảo quản. Chỉ cần xoay bộ điều hợp theo cách thủ công để dễ dàng loại bỏ các vòng lặp. Sau đó, bộ chuyển đổi có thể được tích hợp đơn giản và nhanh chóng để nâng cấp ống áp suất cao của bạn. Nó tương thích với tất cả các ống cao áp có bộ chuyển đổi Quick Connect trên súng. Chức năng xoay được đảm bảo thông qua việc sử dụng đồng thau. Thích hợp cho tất cả các thiết bị từ K 4 đến K 7.