Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q
Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.
Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. Dây áp lực thay thế có thể chịu được áp suất lên tới 180 bar và phù hợp với nhiệt độ lên tới 60°C.
Tính năng và ưu điểm
Dây thay thế 9 m
- Thay dây nhanh chóng
Khớp nối Quick Connect
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Hệ thống khớp nối nhanh Quick-coupling
- Dễ dàng làm vệ sinh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (bar)
|180
|Chiều dài (m)
|9
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,849
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,965
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|245 x 245 x 65