Erdspieß
Der Erdspieß für Kärcher Schlauchboxen zur flexiblen Platzierung überall im Garten. Die Schlauchbox lässt sich auf dem Erdspieß um 360° schwenken für maximale Bewegungsfreiheit.
Der Erdspieß kann überall frei platziert werden. Dabei wird dieser einfach in die Erde eingedreht und sorgt durch den robusten Metallspieß für einen äußerst stabilen Halt. Dank integrierter Wasserwaage im Erdspieß gelingt deshalb sogar eine Montage auf unebenem Gelände. Dank innovativer FlexChange-Technologie kann die Schlauchbox einfach und werkzeuglos auf den Erdspieß gesetzt werden. Durch einen schwenkbaren Radius von 360° ist es zudem möglich, jeden Winkel des Gartens mit dem Schlauch zu erreichen und somit die maximale Bewegungsfreiheit beim Bewässern zu garantieren.
Merkmale und Vorteile
WasserwaageDurch die integrierte Wasserwage kann der Erdspieß senkrecht eingedreht werden auch bei unebenem Gelände.
Garten-Schlauchbox mit 360°-AnwendungAuf dem Erdspieß montiert lässt sich die Schlauchbox 360° um die eigene Achse drehen und ermöglicht damit die komfortable Bewässerung in jeder Ecke des Gartens, ohne dass der Schlauch abknickt.
Einfache InstallationDer Erdspieß kann mühelos an der gewünschten Position in den Boden eingedreht werden, indem man 2 Schraubendreher als Hebel verwendet.
Zuverlässiger Halt
- Die robuste Metallspindel gewährleistet einen extrem stabilen Halt im Erdboden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|190 x 190 x 487
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Garten
- Rasen
- Blumenbeet, Gemüsebeet