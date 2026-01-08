Schlauchhalter
Der Wand-Schlauchhalter für eine platzsparende Schlauchaufbewahrung. Bietet Steckplätze für Spritzen und Gießstäbe und ist für alle gängigen Gartenschläuche geeignet.
Einfach und kompakt in der Handhabung und unauffällig im Design: Mit dem Wand-Schlauchhalter lässt sich Ihr Gartenschlauch ab sofort platzsparend an der Wand aufbewahren. Zudem haben Sie Steckplätze für Spritzen und Gießstäbe. Nach dem Einsatz können Sie den Gartenschlauch mühelos auf den Schlauchhalter platzieren. Der Wand-Schlauchhalter ist aufgrund der hochwertigen Materialien besonders strapazierfähig und langlebig sowie UV- und frostsicher. Kärcher gibt zudem eine Garantie von 5 Jahren auf das Produkt.
Merkmale und Vorteile
Praktische und platzsparende Aufbewahrung von Schläuchen
- Alles zentral an einem Ort verstaut.
Spritzenhalterung
- Bewässerungszubehöre sind immer griffbereit.
Fünf Jahre Garantie
- Lange Haltbarkeit.
UV- und frostsicher
- Zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchkapazität (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Schraubenabstand für Wandmontage (mm)
|115
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|286 x 144 x 240
Ausstattung
- Spritzenhalterung
- Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Kleine bis mittelgroße Flächen
Zubehör
Schlauchhalter Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.