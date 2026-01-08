Akku-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery
Alles in Linie: Mit der akkubetriebenen 2-in-1-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery werden Rasenkanten exakt und Sträucher formschön geschnitten. Für präzise Schnittergebnisse.
Exakte Konturen erfreuen das Gärtnerauge, denn durch sie wirkt ein Garten sehr gepflegt. Doch gerade an Steinen, Wegen oder einer Terrasse entlang ist es nicht möglich, mit dem Rasenmäher eine saubere Kante zu erzeugen. Genau hier kommt die kraftvolle, akkubetriebene Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery ins Spiel. Dank des 12 Zentimeter breiten Grasmessers wird die Rasenkante so exakt gestutzt wie noch nie. Zudem ist sie mit Hinblick auf ihr geringes Gewicht und der starken Akkuleistung perfekt für lange Arbeitsintervalle und einen kraftvollen Schnitt. Und sie kann noch mehr: Auch Sträucher bekommen mit ihr formvollendete Pflege - natürlich mit dem passenden Messer. Das 20 Zentimeter lange Strauchmesser mit doppelseitigen, diamantgeschliffenen Klingen lässt sich ohne Werkzeug mit Hilfe des Schraubsystems in kürzester Zeit einklinken. Wenn dann alle ausgefransten Ränder wieder auf Linie und verirrte Zweige in Form gebracht wurden, kann das vielseitige 2-in-1-Gerät ganz einfach an der im Messerschutz integrierten Halterungsöse platzsparend in Schuppen oder Garage aufgehängt werden. Für den nächsten, kraftvollen Einsatz.
Merkmale und Vorteile
2-in-1-FunktionMüheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser – je nach Bedarf.
Werkzeugloser MesserwechselDank des intelligenten Schraubsystems.
Diamantgeschliffene Messer mit doppelseitigen SchneideklingenErzielen exakte Ergebnisse.
Führungsschutz und Halterungsöse
- Zum platzsparenden Verstauen.
Ergonomisches Griffdesign
- Für angenehmen Halt auch bei bei längeren Arbeiten.
Sicherheitsschalter
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Gras- und Strauchschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge Strauchmesser (cm)
|20
|Zahnabstand Strauchmesser (mm)
|10
|Schnittbreite Grasmesser (cm)
|12
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Leistung je Akkuladung - Grasschnitt (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung ** (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Laufende Meter Schwertlänge /
** Anwendung mit Grasmesser
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Strauchmesser
- Grasmesser
- Messerschutz
Ausstattung
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasenkanten
- Sträucher
- Büsche
Zubehör
GSH 18-20 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.