Akku-Heckenschere HGE 2-18
Die Heckenschere HGE 2-18 mit einer Schnittlänge von 45 cm ermöglicht kabelloses und flexibles Arbeiten dank des geringen Gewichts und Akkubetriebs.
Mühelos schöne Hecken mit der 18 V Heckenschere HGE 2-18. Dank ihres geringen Gewichts und des ergonomischen Griffdesigns liegt die HGE 2-18 perfekt in der Hand, sodass Sie auch längere Arbeitseinsätze mühelos bewältigen. Das diamantgeschliffene Messer mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern und einem Zahnabstand von 18 Millimetern erzielt exakte und saubere Schnitte. Der robuste Führungsschutz verhindert beim Schneiden entlang an Mauern oder Zäunen die Beschädigung des Messers. Nach der Gartenarbeit bietet die praktische Aufhängeöse im Gehäuse eine clevere Lösung zur platzsparenden Lagerung. Und für den sicheren Transport sowie eine geschützte Lagerung sorgt der einfach anzubringende Messerschutz.
Merkmale und Vorteile
LeichtgewichtAuch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht.
Diamantgeschliffenes MesserDas Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
FührungsschutzSchützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Aufhängeöse
- Für eine platzsparende Aufbewahrung besitzt das Gerät eine im Griff integrierte Aufhängeöse.
Messerschutz
- Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
- Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|45
|Zahnabstand (mm)
|18
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2450
|Schneidmessertyp
|Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|878 x 193 x 185
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Messerschutz
Ausstattung
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
