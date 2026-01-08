Akku-Heckenschere HGE 2-18 BATTERY SET
Die Heckenschere HGE 2-18 Battery Set ermöglicht kabelloses Arbeiten dank des geringen Gewichts und Akkubetriebs bei einer Schnittlänge von 45 cm. Inkl. Akku und Ladegerät.
Mühelos schöne Hecken mit der 18 V Heckenschere HGE 2-18 Battery Set. Das geringe Gewicht und das ergonomische Griffdesign ermöglichen ein besonders komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten, selbst bei längeren Einsätzen. Das diamantgeschliffene Messer mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern und einem Zahnabstand von 18 Millimetern garantiert stets präzise Ergebnisse und saubere Schnitte. Beim Schneiden entlang von Mauern oder Zäunen verhindert der robuste Führungsschutz Beschädigungen des Messers. Nach der Gartenarbeit lässt sich das Gerät dank der praktischen Aufhängeöse im Gehäuse platzsparend an der Wand verstauen. Der leicht anzubringende Messerschutz sorgt zudem für einen sicheren Transport und eine geschützte Lagerung. Damit Sie sofort durchstarten können, wird die 18 V Heckenschere HGE 2-18 Battery Set inklusive Akku und Ladegerät geliefert.
Merkmale und Vorteile
LeichtgewichtAuch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht.
Diamantgeschliffenes MesserDas Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
FührungsschutzSchützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Aufhängeöse
- Für eine platzsparende Aufbewahrung besitzt das Gerät eine im Griff integrierte Aufhängeöse.
Messerschutz
- Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|45
|Zahnabstand (mm)
|18
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2450
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|94
|Ladestrom (A)
|1,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|878 x 193 x 185
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Messerschutz
Ausstattung
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
