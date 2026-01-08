Akku-Heckenschere HGE 3-18 BATTERY SET
Inklusive Akku und Schnellladegerät: Die Heckenschere HGE 3-18 Battery Set ermöglicht dank des drehbaren Griffs und einer Schnittlänge von 50 cm komfortables Arbeiten.
Heckenschneiden leicht gemacht dank der 18 V Heckenschere HGE 3-18 Battery Set. Der um 90° drehbare Griff ermöglicht einen komfortablen Vertikalschnitt und passt sich optimal an Ihre Arbeitsbedingungen an. Mit einer Schnittlänge von 50 Zentimetern und einem Zahnabstand von 22 Millimetern garantiert das diamantgeschliffene Messer präzise und saubere Ergebnisse bei jeder Anwendung. Selbst dickere Äste sind dank der integrierten Sägefunktion kein Hindernis mehr. Für eine leichtere Beseitigung befördert der einfach anzubringende Schnittgutkehrer beim horizontalen Schneiden die abgeschnittenen Äste direkt auf den Boden. Der Führungsschutz schützt das Messer zuverlässig vor Beschädigungen und erleichtert das Schneiden entlang von Mauern oder Gebäuden. Nach getaner Arbeit lässt sich die Heckenschere dank der integrierten Aufhängeöse platzsparend verstauen. Für die sichere Lagerung des Messers ist ein Messerschutz inklusive, auf dem der Schnittgutkehrer optimal verstaut werden kann. Das Kärcher 18 V Heckenschere HGE 3-18 Battery Set wird inklusive Akku und Schnellladegerät geliefert, damit Sie sofort mit der Gartenarbeit beginnen können.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer HandgriffErmöglicht komfortables Arbeiten beim Heckenschneiden. Der Handgriff ist um jeweils 90° nach links und rechts drehbar und daher für Links- und Rechtshänder geeignet.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
SägefunktionBesonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
Aufhängeöse
- Für eine platzsparende Aufbewahrung besitzt das Gerät eine im Griff integrierte Aufhängeöse.
Messerschutz
- Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere.
- Der Schnittgutkehrer kann zum Transport oder zur Lagerung auf dem Messerschutz angebracht werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|50
|Zahnabstand (mm)
|22
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2450
|Schneidmessertyp
|Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|41 / 73
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|921 x 193 x 185
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
Ausstattung
- Handgriff: Drehbar
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
HGE 3-18 BATTERY SET Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.