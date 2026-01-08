Akku-Laubsauger BLV 18-200 Battery
Saugen, Blasen und Mulchen – das kann der Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery und macht sich damit in einem aufgeräumten Garten unentbehrlich. Spätestens bei eingeschaltetem Turbo Boost.
Nicht nur im Herbst fallen die Blätter. Auch im Frühling und im Sommer rieseln Obstbaumblüten, Blätter verblühter Blumen und allerlei welkes Grün auf Rasen, Wege und Terrasse. Dabei gibt es jemanden, der nahezu jegliche Anstrengung hierbei beenden kann: der Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery. Das handliche Gerät mit Zweihandgriff für eine optimale Gewichtsverteilung holt selbst nasses Laub aus schwer zugänglichen Ecken. Das funktionelle 3-in-1-Gerät mit großem Fangsackvolumen wird über einen Wahlhebel gesteuert, der die Funktionen Saugen und Blasen auch in Kombination ermöglicht. Mit einer variablen Drehzahlregulierung kann für jede Aufgabe die passende Drehzahl eingestellt werden, sodass vom lauen Lüftchen bis hin zum kurzfristig verwendeten Turbo Boost die Luftgeschwindigkeit dem gewünschten Reinigungseffekt angepasst werden kann. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen keineswegs ermüdend ist, wurde neben Tragekomfort bezüglich Ergonomie und Gewicht zusätzlich auf abnehmbare Führungsrollen geachtet, die das Arbeiten effizienter und leichter gestalten. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Turbo BoostGestattet kurzfristige Leistungssteigerung der Saug- und Blasfunktion.
Variable DrehzahlregulierungErmöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.
Wahlhebel zur FunktionseinstellungStufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich.
Zweithandgriff
- Sichert eine optimale Gewichtsverteilung und einfache Handhabung.
Abnehmbare Führungsrollen
- Gestalten das Arbeiten leichter und zugleich effizienter.
45 Liter Fangsackvolumen
- Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Bürstenloser Motor
- Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Turbo Boost Knopf
|Ja
|Geschwindigkeitsregulierung
|Ja
|Arbeitslautstärke (dB(A))
|107
|Blasmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 200
|Saugmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 130
|Fangsackvolumen (l)
|45
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung - Blasmodus (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Leistung je Akkuladung - Saugmodus (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Fangsack
- Abnehmbare Führungsrollen
- Schultergurt
Videos
Anwendungsgebiete
- Laub
- Grünabfälle
- Gehwege ums Haus
- Flächen rund um Haus und Garten
