Akku-Laubbläser LBL 2 Battery
Der kraftvolle 18 V Akku-Laubbläser von Kärcher erreicht eine max. Luftgeschwindigkeit von 210 km/h und überzeugt mit einer ergonomischen Handhabung und guter Balance.
Der gut ausbalancierte 18 V Akku-Laubbläser liegt ergonomisch in der Hand und erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 210 km/h. Und die abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante macht es möglich, das Laub kontrolliert und gezielt zu bewegen sowie feuchtes und festgetretenes Laub zu lösen.
Merkmale und Vorteile
BlasrohrKraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage.
Abnehmbare FlachdüseFür die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
Integrierte KratzkanteNasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden.
Ergonomisches Design
- Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten.
Bajonettverschluss
- Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 210
|Luftdurchsatz (m³/h)
|220
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Blasrohr
- Flachdüse inkl. Kratzkante
Videos
Anwendungsgebiete
- Laub
- Grünabfälle
- Gehwege ums Haus
- Flächen rund um Haus und Garten
Zubehör
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
LBL 2 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.