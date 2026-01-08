Akku-Rasentrimmer LTR 18-30 Battery
Ein wahres Multitalent: Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery ermöglicht ergonomisches Arbeiten, kommt einfach in Ecken und sorgt für saubere Rasenkanten.
Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery ermöglicht dank des gedrehten Schneidfadens einen präzisen Schnitt, kommt problemlos in alle Ecken und Engstellen im Garten und sorgt mit seiner Kantenschneidfunktion für eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Dabei ist jederzeit die perfekte Fadenlänge garantiert, da der Faden automatisch nachgestellt wird. Für das Trimmen von Gras unter niedrigen Hindernissen kann der Neigungswinkel schnell und einfach verstellt werden. Der ausklappbare Pflanzenschutzbügel verhindert ein versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen. Und dank des teleskopierbaren Stiels sowie eines in der Höhe verstellbaren Zweithandgriffs ist ergonomisches und aufrechtes Arbeiten mühelos möglich.
Merkmale und Vorteile
Effizientes SchneidsystemDer Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.
KantenschneidenDrehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.
Abwinkelbarer TrimmerkopfErgonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken.
Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel
- Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen.
Teleskopstiel
- An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung.
Ergonomisches Griffdesign
- Gummierter Griff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten.
- Zweithandgriff in der Höhe verstellbar. Für eine ergonomische Arbeitshaltung.
Automatische Fadenverlängerung
- Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert.
Praktische Schutzhaube
- Die Schutzhaube schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut.
- Praktisches Ablegen bei Arbeitspausen durch die zusätzlichen Ablagepunkte.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern
- Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittkreisdurchmesser (cm)
|30
|Schneidewerkzeug
|Fadenkopf
|Fadennachschub
|Automatisch
|Fadengeometrie
|Gedreht
|Fadendurchmesser (mm)
|1,6
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Drehzahl (U/min)
|7800
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Rasenkante
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Ausstattung
- Fadenspule
- Pflanzenschutzbügel
- Neigungswinkelverstellung
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten
Zubehör
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
LTR 18-30 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.