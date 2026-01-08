Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set
Alleskönner und Kraftpaket – mit leistungsstarkem 36-V-Motor effizient hohes Gras trimmen und dort arbeiten, wo der Rasenmäher nicht hinkommt. Zwei 18-V-Akkus und Ladegerät inklusive.
Effizienz, Präzision und Komfort – alles in einem Gerät vereint. Mit dem Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set wird die Gartenpflege zum Vergnügen. Der leistungsstarke 36-Volt-Motor wird von 2 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit der nötigen Energie versorgt, um kraftvoll arbeiten zu können. Für Komfort sorgen der einstellbare Zweithandgriff und die Teleskopfunktion für den Schaft. So lässt sich das Gerät stets in aufrechter, rückenschonender Position führen. Egal ob große Flächen oder schwer erreichbare Ecken, dieser Akku-Rasentrimmer schafft alles problemlos. Der rotierende Schneidfaden gewährleistet einen präzisen Schnitt des Rasens, während der ausklappbare Pflanzenschutzbügel sicherstellt, dass Pflanzen und Bäume während der Anwendung geschützt bleiben. Der Neigungswinkel des Trimmerkopfs kann für das Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen verstellt werden. Zwei Akkus und ein Schnellladegerät gehören zum Lieferumfang.
Merkmale und Vorteile
36-V-LeistungKraftvoller 36-V-Motor, der mit zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus betrieben wird.
Effizientes SchneidsystemDer Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.
KantenschneidenDrehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.
Abwinkelbarer Trimmerkopf
- Ergonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken.
Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel
- Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen.
Teleskopstiel
- An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung.
Ergonomisches Griffdesign
- Gummierter Griff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten.
- Der Winkel des Zweithandgriffs ist verstellbar für eine ergonomische und entspannte Körperhaltung.
Automatische Fadenverlängerung
- Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern
- Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Die beiden Wechselakkus lassen sich in allen weiteren Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Motorspannung (V)
|36
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittkreisdurchmesser (cm)
|30
|Schneidewerkzeug
|Fadenkopf
|Fadennachschub
|Automatisch
|Fadengeometrie
|Gedreht
|Fadendurchmesser (mm)
|2
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Drehzahl (U/min)
|8000
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Lieferumfang
- Variante: Akkus und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,0 Ah Battery Power-Akku (2 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (2 Stück)
- Schultergurt
Ausstattung
- Fadenspule
- Pflanzenschutzbügel
- Neigungswinkelverstellung
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten
Zubehör
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
LTR 3-18 Dual Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.