Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set
Inklusive Akku und Ladegerät: der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set für die oberflächliche Moos- und Unkrautentfernung. Ideal geeignet für Wege, Terrassen und Einfahrten.
Endlich rücken- und knieschonend lästiges Moos und Unkraut beseitigen: mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set. Im Set sind Akku und Ladegerät bereits enthalten. Dank des innovativen Bürstenkonzepts mit werkzeuglosem Wechselsystem haben oberflächliches Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse auf gepflasterten Wegen und Terrassen rund ums Haus keine Chance mehr und lassen sich mühelos entfernen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen.
Merkmale und Vorteile
Innovative NylonbürsteSpeziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut.
Unterstützende FührungshilfeDie um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung.
Werkzeugloser BorstenwechselFür einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.
Schwenkbarer Reinigungskopf
- Winkel kann individuell an unterschiedliche Reinigungssituationen und Körpergrößen angepasst werden.
Aluminium-Teleskopstiel
- Ermöglicht eine aufrechte Arbeitshaltung bei unterschiedlichen Körpergrößen.
Ergonomisches Griffdesign
- Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung.
In den Griff integrierte Aufhängeöse
- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Garantiert maximale Mobilität und Flexibilität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Bürstendrehzahl (U/min)
|2300 - 2800
|Bürstendurchmesser (mm)
|180
|Borstenmaterial
|Nylon
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 15 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Borstenband: 2 Stück
Ausstattung
- Spritzschutz
- Parkposition
- Aluminium-Teleskopstiel
- Aufhängeöse
- Sicherheitsschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Moos
- Unkraut
- Steinoberflächen
