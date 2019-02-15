HARTBODENREINIGER FC 3 Cordless - Immer frisch gewischt
Dem FC 3 Cordless kann kein Wischmopp das Wasser reichen. Seine rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, gleichzeitig wird der aufgenommene Schmutz abgestreift und gesammelt. Dank seines schlanken Designs kann er auch problemlos unter Möbelstücken reinigen und lässt sich zudem noch kompakt verstauen. Und die geringe Restfeuchte macht ihn auf allen Hartböden einsetzbar – auch auf Parkett.
Produkte
Wie geht "Immer frisch gewischt"?
Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser aus dem Frischwassertank befeuchtet. Der Schmutz wird abgestreift und im Schmutzwassertank gesammelt. So wird immer mit Frischwasser gewischt und der Schmutz wird nicht einfach nur verteilt. Für eine hygienischere Reinigung.
Vorteile, die den Unterschied machen
Immer frisch gewischt dank Selbstreinigungstechnologie
- Permanente Walzenbefeuchtung mit Frischwasser
- Aufgenommenes Schmutz-Wasser-Gemisch gelangt direkt in den Schmutzwassertank
- 20 % bessere Reinigungsleistung*
Einfache Anwendung unter Möbeln
- Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk
- Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum
- Reinigung bis unmittelbar an den Rand – für exzellente Ergebnisse in Ecken und an Kanten
Für alle Hartböden geeignet
- Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein und Kunststoff
- Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar
- Großes Angebot an Reinigungs- und Pflegemitteln
Höchste Bewegungsfreiheit
- Starke Lithium-Ionen-Batterie mit 20 min Laufzeit
- Unabhängig von der Steckdose reinigen
- 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige
Müheloses Wischen
- Vorwärts rotierende Walzen erübrigen lästiges Schrubben
- Nie mehr Wassereimer herumtragen dank Frisch- und Schmutzwassertank
- Kein Auswringen des Bodentuchs mehr dank Selbstreinigungsfunktion der Walzen
Ressourcenschonend
- 90 % Wasserersparnis** – im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.
Anwendungsvideo
Anwendungsschritte
Inbetriebnahme
1) Erstmontage
Aus Karton holen und zusammenbauen
2) Inbetriebnahme
Tank füllen (Wasser + RM) und Walzen montieren
3) Abrüsten und Reinigen des Geräts
- Tank leeren und putzen
- Bodenkopfdeckel putzen
- Walzen abnehmen und in Waschmaschine waschen
- Antrieb und Bodenkopf innen mit Tuch abwischen
- Tank und Bodenkopfdeckel einsetzen
4) Verstauen des Geräts
- Gerät in Parkstation in Nische stellen
- Walzen auf Station aufstecken
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Zubehörprogramm rund um den Kärcher Hartbodenreiniger lassen sich Reinigung und Pflege perfekt auf jeden Boden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.
Unsere Universalwalzen aus Mikrofaser sind zwar funktional identisch lassen sich aber je nach Farbcodierung für unterschiedliche Einsatzbereiche verwenden, zum Beispiel die gelben Walzen im Bad und die grauen Walzen im Wohnbereich.
Hartbodenreiniger FC 7 und FC 5
Entdecken Sie auch den neuen Hartbodenreiniger FC 7 und den Hartbodenreiniger FC 5, die Wischen und Saugen in einem Arbeitsgang verbinden.
* Der Kärcher Hartbodenreiniger erreicht eine um 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Der FC 3 Cordless (Verbrauch 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l)