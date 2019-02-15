Hartbodenreiniger FC 5
Mit dem FC 5 oder dem akkubetriebenen FC 5 Cordless lässt sich sowohl trockener als auch feuchter Schmutz in einem Arbeitsschritt reinigen. So bleibt einem das lästige Vorsaugen erspart – und Wischen geht müheloser, gründlicher und schneller als je zuvor.
Der FC 5 spart Zeit und sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis
Doppelt so schnell wie herkömmliche Methoden*
500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgen für deutlich gründlichere Ergebnisse
Für alle Hartböden geeignet
Blitzschnell trocken
Dank geringer Restfeuchte ist der gewischte Boden nach max. 2 Minuten wieder begehbar.
Mühelose Anwendung
Ohne Schrubben lässt sich die Hartbodenreinigung müheloser als je zuvor erledigen.
85% Wasserersparnis***
Der FC 5 spart im Vergleich zu herkömmlichen Methoden viel kostbares Wasser.
Revolutionär anders
Das innovative Antriebskonzept in der Mitte des Reinigungskopfs ermöglicht dem Hartbodenreiniger die Reinigung bis unmittelbar an den Rand – für exzellente Ergebnisse in Ecken und an Kanten.
Durch das flexible Drehgelenk stellen selbst niedrige Möbel und enge und verwinkelte Räume kein Problem für den FC 5 dar.
Dank langem Kabel und hoher Flexibilität können mit dem Kärcher FC 5 Hartbodenreiniger sogar Treppen mühelos gereinigt werden.
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Zubehörprogramm rund um den Kärcher Hartbodenreiniger können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Das Standard-Reinigungsmittel beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.
Hartbodenreiniger FC 7 und FC 3
Entdecken Sie auch den neuen Hartbodenreiniger FC 7 und den Hartbodenreiniger FC 3, die die Hartbodenreiniger Gerätereihe komplettieren.
* Bei der Bodenreinigung mit FC 5/FC 5 Cordless durch Kombination der beiden Arbeitsschritte Vorsaugen und Wischen in nur einem Arbeitsschritt.
** Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um 20% bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“.
Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
*** Der FC 5 (Verbrauch: 0,6 l) / der FC 3 Cordless (Verbrauch: 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenflache bis zu 85 Prozent / 90 Prozent Wasser gegenuber einem herkommlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l).