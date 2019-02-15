Hartbodenreiniger FC 5

Mit dem FC 5 oder dem akkubetriebenen FC 5 Cordless lässt sich sowohl trockener als auch feuchter Schmutz in einem Arbeitsschritt reinigen. So bleibt einem das lästige Vorsaugen erspart – und Wischen geht müheloser, gründlicher und schneller als je zuvor.

FC 5

2-in-1: Wischen mit Saugfunktion

Loser, angetrockneter oder feuchter Schmutz wird erst von den Walzen aufgenommen – und von dort aus in den Schmutzwassertank gesaugt. So bleiben die Walzen immer sauber und frisch.

FC 5 Cordless Kärcher

Der FC 5 spart Zeit und sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis

Doppelt so schnell wie herkömmliche Methoden*

20 % bessere Reinigungsleistung

500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgen für deutlich gründlichere Ergebnisse

Verschiedene Hartböden

 Für alle Hartböden geeignet

Schnelle Trocknung

Blitzschnell trocken

Dank geringer Restfeuchte ist der gewischte Boden nach max. 2 Minuten wieder begehbar.

Mühelose Anwendung

Ohne Schrubben lässt sich die Hartbodenreinigung müheloser als je zuvor erledigen.

85% Wasserersparnis***

Der FC 5 spart im Vergleich zu herkömmlichen Methoden viel kostbares Wasser.

Produktauswahl

Revolutionär anders

Walze Reinigung bis an den Rand

Das innovative Antriebskonzept in der Mitte des Reinigungskopfs ermöglicht dem Hartbodenreiniger die Reinigung bis unmittelbar an den Rand – für exzellente Ergebnisse in Ecken und an Kanten.

Reinigung unter niedrigen Möbeln

Durch das flexible Drehgelenk stellen selbst niedrige Möbel und enge und verwinkelte Räume kein Problem für den FC 5 dar.

Reinigung von Treppen

Dank langem Kabel und hoher Flexibilität können mit dem Kärcher FC 5 Hartbodenreiniger sogar Treppen mühelos gereinigt werden.

Und so einfach in der Anwendung.

1. Reinigungswalzen montieren.
2. Frischwassertank befüllen.
3. Reinigungsstation mit 50 ml Frischwasser befüllen.
4. Walzen in Frischwasser eintauchen und Gerät für 5 Sekunden anlaufen lassen.
5. Boden reinigen.
6. Schmutzwassertank entleeren.
7. Reinigungsstation mit 200 ml Wasser befüllen, Hartbodenreiniger für 30–60 Sekunden reinigen und verstauen.
8. Reinigung der FC 5 Walzen in der Waschmaschine.

Reinigungsmittel und Zubehör

Mit dem Zubehörprogramm rund um den Kärcher Hartbodenreiniger können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Das Standard-Reinigungsmittel beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.

Hartbodenreiniger FC 7 und FC 3

Entdecken Sie auch den neuen Hartbodenreiniger FC 7 und den Hartbodenreiniger FC 3, die die Hartbodenreiniger Gerätereihe komplettieren.

* Bei der Bodenreinigung mit FC 5/FC 5 Cordless durch Kombination der beiden Arbeitsschritte Vorsaugen und Wischen in nur einem Arbeitsschritt.

** Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um 20% bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“.
Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.

*** Der FC 5 (Verbrauch: 0,6 l) / der FC 3 Cordless (Verbrauch: 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenflache bis zu 85 Prozent / 90 Prozent Wasser gegenuber einem herkommlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l).