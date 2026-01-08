Gartenpumpe BP 4.500 Garden
Stark und langlebig: Die Gartenpumpe BP 4.500 Garden ist die ideale Einstiegslösung für eine verantwortungsbewusste Gartenbewässerung aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen, Fässern & Co.
Die kompakte, robuste und langlebige Gartenpumpe BP 4.500 Garden ist der perfekte Einstieg in die Gartenbewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Regenfässern. Die Pumpe überzeugt mit hoher Saugkraft und optimaler Druckleistung. Die BP 4.500 Garden ist dank ihres ergonomischen Griffs und geringen Gewichts bequem transportierbar. Zudem ist die Gartenpumpe wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Dank großem Fußschalter lässt sich das Gerät bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer. Zudem bietet Kärcher eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Übrigens: Mit einem elektronischen Druckschalter kann die BP 4.500 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet werden. Das heißt noch mehr Komfort in Sachen Gartenbewässerung. Doch damit nicht genug: Die aufgerüstete Pumpe eignet sich auch bestens für die Hauswasserversorgung.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Komfortabler FußschalterBequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Optimales AnsaugenOhne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|550
|Fördermenge max. (l/h)
|< 4500
|Förderhöhe (m)
|max. 36
|Druck (bar)
|max. 3,6
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1,5
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
- Ergonomischer Tragegriff
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
Zubehör
