Dampfreiniger SG 4/4
Kompakter Dampfreiniger SG 4/4 mit starken 4 bar Dampfdruck, stufenloser Dampfmengenregulierung und VapoHydro-Funktion zur perfekten Reinigung und zertifizierten Desinfektion ohne Chemie.
Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der dank 4 Bar Dampfdruck mit exzellenter Reinigungsleistung und zertifizierter Desinfektion* überzeugt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Dampfsättigung ermöglichen eine perfekte Anpassung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das schnell aufheizende 2-Tank-System kann permanent befüllt werden und erlaubt so langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Temperaturanzeige, arbeitet komplett ohne chemische Zusätze und ist universell einsetzbar. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem 2 Bodendüsen (für abrasive und hygienische Reinigung), ein integriertes Zubehörstaufach, einen integrierten Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung. (* Nach EN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/s, max. Dampfdruck, min. VapoHydro), Testbakterium: Enterococcus hirae ATCC 10541, Testvirus: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.)
Merkmale und Vorteile
Zertifizierte und hochwirksame DesinfektionDurch externes Labor nachgewiesene Flächendesinfektion nach EN 16615. Wirkspektrum bakterizid und begrenzt viruzid PLUS. Testkeime: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Desinfektion ohne ChemieRessourcenschonend und rückstandsfrei, da nur mit Wasser gereinigt wird. Höchste Sicherheit, da die Enstehung multiresistenter Keime verhindert wird. Oberflächenschonende Reinigung ohne Chemie.
2-Tank-SystemDer Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind. Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild. Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.
VapoHydro
- Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
- Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden.
- Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden.
Zubehörstaufach
- Das integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre.
- Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren.
- Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Kesselinhalt (l)
|2,4
|Tankinhalt (l)
|2
|Dampfdruck (bar)
|max. 4
|Heizleistung (W)
|2300
|Aufheizzeit (min)
|9
|Kesseltemperatur (°C)
|max. 145
|Kabellänge (m)
|7,5
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|475 x 320 x 275
Lieferumfang
- Handdüse mit Bürste: 165 mm
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 505 mm
- Dampfschlauch mit Pistole: 2 m
- Bodendüse mit Lamellen: 320 mm
- Bodendüse mit Borsten: 310 mm
- Einfülltrichter
- Dampfsaugrohre: 2 Stück
- Überzug aus Frottee für Handdüse
- Tuch für Bodendüse (Frottee, 400x200 mm)
- Tuch für Bodendüse (Frottee, 480x270 mm)
Ausstattung
- Tank: Permanent wiederbefüllbar
- Ergonomischer Tragegriff
- Powerdüse
- Punktstrahldüse kurz
- Punktstrahldüse lang
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- VapoHydro-Funktion
- Dampfsättigungsregulierung stufenlos
- Dampfmengenregulierung: Am Gerät (stufenlos)
- Sicherheitsverschluss am Dampfkessel
- Sicherheitsverriegelung an Dampfpistole
Videos
Anwendungsgebiete
- Vielseitig einsetzbar an Orten mit hohen hygienischen Anforderungen
Zubehör
SG 4/4 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.