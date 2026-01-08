Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Eine neuartige Boilerisolierung senkt bei unserem Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M den Stromverbrauch des elektrisch beheizten Geräts (12 kW) im Stand-by-Betrieb um 40 Prozent.
Fett- und ölhaltigen Verschmutzungen begegnet man am wirkungsvollsten mit hohen Temperaturen. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M bietet eine maximale Arbeitstemperatur von 85 °C und ist damit für solche Aufgaben bestens gerüstet, wobei dank Servo Control und integrierter Schnellheizkammer 45 °C sogar auf Dauer gehalten werden können. Auch die neue EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse zählen zu den innovativen Ausstattungsmerkmalen des elektrisch beheizten Geräts: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus glänzt der HDS E 8/16-4 M mit hervorragender Energieeffizienz. Dafür sorgen unter anderem die hochwertige neue Isolierung des Boilers, die den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um 40 Prozent senkt, sowie die patentierte eco!efficiency-Stufe, die das Gerät automatisch im sparsamen 60 °C-Betrieb arbeiten lässt.
Merkmale und Vorteile
Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung
- Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
- Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur
- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 30 °C im Dauerbetrieb.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control
- Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 760
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Anschlussleistung (kW)
|17,5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Heizleistung (kW)
|12
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|119,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|130,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Abgasfreie Elektroheizung
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Servo Control
Anwendungsgebiete
- Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen
