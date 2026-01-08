Hochdruckreiniger HDS 8/20 De
Der neue Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 De überzeugt dank des kraftvollen Dieselmotors und robuster Kärcher Kurbelwellenpumpe auch dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht.
Ein leistungsstarker Dieselmotor mit Elektrostart, eine robuste und langlebige Kurbelwellenpumpe und nicht zuletzt die hocheffiziente Brennertechnologie sorgen bei unserem Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 D für exzellente Reinigungsergebnisse auch unter erschwerten Bedingungen wie in Gebieten ohne Stromversorgung. Ideal für Anwendungen im Baugewerbe, in Kommunen oder bei Gebäudedienstleistern überzeugt das Gerät mit einer stündlichen Wassermenge von 800 Litern und 200 Bar Arbeitsdruck bei der Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen. Dabei ermöglicht ein integrierter 30-Liter-Brennstofftank lange Einsatzzeiten. Bewährte Sicherheitstechnik, bestehend aus Thermo- und Sicherheitsventil, Wasserfilter, Abgastemperaturüberwachung sowie Softdämpfungssystem (SDS), schützt zuverlässig alle wichtigen Komponenten, während ein robuster Stahlrohrrahmen das Gerät vor Beschädigungen von außen bewahrt. Zur Serienausstattung gehören außerdem pannensichere Reifen, eine Lenkrolle mit Feststellbremse, ergonomische Schubgriffe und ein anwenderfreundlicher Ein-Knopf-Wahlschalter. Zubehöre wie Hochdruckschlauch und -lanze sind mühelos direkt am Gerät unterzubringen.
Merkmale und Vorteile
Sparsamer, dieselbetriebener VerbrennungsmotorErmöglicht Unabhängigkeit von externen Stromquellen. Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Mit komfortablem Elektrostart.
Hohe MobilitätGroße, pannensichere Reifen und Lenkrolle mit Feststellbremse. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.
Robuste Ausführung für härteste EinsätzeStabiler Stahlrohrrahmen schützt das Gerät vor äußeren Einwirkungen. Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter. Zur Kranverladung in Verleihgeschäft und Baugewerbe geeignet.
Zubehörkonzept
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
- Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
- Ergonomischer Griff sowie Schlauchaufbewahrung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|800
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Zulauftemperatur (°C)
|30
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5,9
|Brennstofftank (l)
|30
|Brennstoffe
|Diesel / Heizöl
|Antriebsart
|Diesel
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Fahrbar
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|243
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|248
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Longlife
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Cage-Schutzrahmen
- Elektrostart
- stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal im Bau- oder Transportgewerbe zur Reinigung von Maschinen oder Fahrzeugen
- Für Reinigungsprofis und Kommunen zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 8/20 De Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.