Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M Classic
Robuster, vielseitiger Hochdruckreiniger mit Stahlrahmen, langsam laufendem 4-poligen Motor, Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf für lange Standzeiten und geringen Wartungsaufwand.
Der einfach zu bedienende Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M Classic aus der Classic-Reihe von Kärcher überzeugt mit robuster Bauweise, hochwertigen, langlebigen Komponenten und großer Vielseitigkeit. Das Mittelklassegerät eignet sich für vielfältige Reinigungsaufgaben, wie beispielsweise zur Reinigung von Fahrzeugen, Produktionsanlagen, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie zur Fassadenreinigung und im kommunalen Bereich. Die langlebige Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und Ansaugfunktion ermöglicht die Arbeit mit Wassertemperaturen von bis zu 60 °C und bietet zudem Einstellmöglichkeiten von Wassermenge und Arbeitsdruck. Die reduzierte Drehzahl des langsam laufenden 4-poligen Motors sorgt dazu für einen geringeren Verschleiß der Pumpe, die zudem durch einen integrierten Wasserfilter geschützt wird. Alle wichtigen Bauteile sind dank der einfachen Wartung mühelos nach wenigen Handgriffen zugänglich. Abgerundet wird das clevere Konzept des HD 6/15-4 M Classic durch eine durchdachte Aufbewahrung der Zubehöre mit EASY!Lock-Anschlüssen zum schnellen und intuitiven Zubehörwechsel.
Merkmale und Vorteile
Langsam laufender 4-poliger ElektromotorReduzierte Motordrehzahl für einen geringeren Pumpenverschleiß. Lange Lebensdauer des Motors. Nur sehr geringe Motorenvibrationen.
Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-ZylinderkopfLange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Einfache WartungAlle wichtigen Bauteile sind mit wenigen Handgriffen zugänglich. Füllstand und Qualität des Öls dank Schauglas einfach ablesbar. Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
Durchdachte Zubehöraufbewahrung
- Mit praktischer Ablagemöglichkeit für Düsen und Kleinteile.
- Ermöglicht eine sichere Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.
- Mit integriertem Zubehörhaken für das Anschlusskabel.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen
- Robustes und langlebiges Zubehör.
- Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel.
- Einfach und intuitiv zu bedienen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|216 / 244
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|450 - 600
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|70 - 150
|Max. Druck (bar)
|190
|Anschlussleistung (kW)
|3,4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|036
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|51,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|64,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Standard
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Druckabschaltung
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
Anwendungsgebiete
- Hochdruckreinigung von Fahrzeugen
- Zur Reinigung von Fassaden einsetzbar
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
HD 6/15-4 M Classic Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.