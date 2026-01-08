Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus Classic
Robuster, vielseitiger Hochdruckreiniger mit Stahlrahmen, langsam laufendem 4-poligen Motor, Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf für lange Standzeiten und geringen Wartungsaufwand.
Der einfach zu bedienende Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus Classic aus der Classic-Reihe von Kärcher überzeugt mit robuster Bauweise, hochwertigen, langlebigen Komponenten und großer Vielseitigkeit. Das Mittelklassegerät eignet sich für vielfältige Reinigungsaufgaben, wie beispielsweise zur Reinigung von Fahrzeugen, Produktionsanlagen, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie zur Fassadenreinigung und im kommunalen Bereich. Die langlebige Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und Ansaugfunktion ermöglicht die Arbeit mit Wassertemperaturen von bis zu 60 °C und bietet zudem Einstellmöglichkeiten von Wassermenge und Arbeitsdruck. Die reduzierte Drehzahl des langsam laufenden 4-poligen Motors sorgt dazu für einen geringeren Verschleiß der Pumpe, die zudem durch einen integrierten Wasserfilter geschützt wird. Alle wichtigen Bauteile sind dank der einfachen Wartung mühelos nach wenigen Handgriffen zugänglich. Abgerundet wird das clevere Konzept des HD 9/20-4 MX Plus Classic durch eine durchdachte Aufbewahrung der Zubehöre mit EASY!Lock-Anschlüssen zum schnellen und intuitiven Zubehörwechsel.
Merkmale und Vorteile
Schlauchtrommel aus Metall
- Besonders robust und sehr langlebig.
- Einfaches und komfortables Handling.
- Mit ANTI!Twist.
Hochwertige Komponenten
- Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen
- Profi-Rotordüse.
- Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel.
- Robustes und langlebiges Zubehör.
Durchdachte Zubehöraufbewahrung
- Mit praktischer Ablagemöglichkeit für Düsen und Kleinteile.
- Ermöglicht eine sichere Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.
- Mit integriertem Zubehörhaken für das Anschlusskabel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 / 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 900
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|70 - 200
|Max. Druck (bar)
|240
|Anschlussleistung (kW)
|6,5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|047
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|81,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|84,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Standard
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 20 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- ANTI!Twist
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Hochdruckreinigung von Fahrzeugen
- Zur Reinigung von Fassaden einsetzbar
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
