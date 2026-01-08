Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food

Der HD 10/15-4 Cage Food-Hochdruckreiniger mit 150 bar Arbeitsdruck. Alle wasserführenden Teile sind lebensmitteltauglich. Damit geeignet für den gewerblichen Einsatz im Lebensmittelbereich.

Mit einer Heißwasserfestigkeit von 85 °C und hohen Leistungswerten überzeugt unser unbeheizter Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food beim Einsatz im gewerblichen Lebensmittelbereich. Sein langlebiger Rahmen besteht aus rostfreiem Edelstahl, Hochdruckschlauch und Räder sind aus nicht zeichnendem Material gefertigt. Seine wasserführenden Teile sind durchweg lebensmitteltauglich. Ob in Küchen, Kühlhäusern oder Lagern: Das Gerät erfüllt mühelos alle strengen Hygienevorschriften. Obendrein glänzt es mit innovativer Technik. So nutzt die innovative EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null und ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Mit den neuen patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen gehen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food: Für höchste Hygieneanforderungen
Für höchste Hygieneanforderungen
Nicht rostende Edelstahlausführung. Alle wasserführenden Teile aus lebensmitteltauglichem Sondermessing.
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food: Besonders effektive Reinigung
Besonders effektive Reinigung
Bis zu 85 °C Zulauftemperatur durch Vordruckpumpe. Zugelassen für chlorhaltiges Reinigungsmittel RM 734.
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food: Hygieneanforderungen
Hygieneanforderungen
Nicht zeichnend und leicht manövrierbar. Lebensmitteltauglicher, nicht abfärbender HD-Schlauch.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 440 - 990
Zulauftemperatur (°C) max. 85
Arbeitsdruck (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Max. Druck (bar/MPa) 175 / 17,5
Anschlussleistung (kW) 6,4
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 78,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 86,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 650 x 521 x 1100

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Food
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Typ HD-Schlauch: Lebensmittelausführung
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 400 bar
  • Edelstahlstrahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse
  • Servo Control

Ausstattung

  • Reinigungsmittelfunktion: 5 L
  • Druckabschaltung
  • geschlossene Rohrrahmenkonstruktion mit integriertem Bügel zur Kranverladung
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/15-4 Cage Food Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.


HOME & GARDEN GERÄTE

Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.


PROFESSIONAL GERÄTE

Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.