Hochdruckreiniger HD 9/23 G
Mit dem benzinbetriebenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/23 G mit Honda-Benzinmotor arbeiten Sie unabhängig, mobil und komfortabel – auch unter schwierigen äußeren Rahmenbedingungen.
Mit einem Benzinmotor von Honda ausgestattet, arbeitet der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/23 G völlig autonom von Stromanschlüssen. Entwickelt für beste Reinigungsergebnisse – dank eines Wasserdrucks von 230 Bar – und durch einen sehr stabilen Grundrahmen geschützt, überzeugt das Gerät auch unter extremen Bedingungen. Das ergonomische Rahmenkonzept bietet ein Maximum an Mobilität, auch bei Bodenunebenheiten. Pannensichere Räder, das gelungene Bedienkonzept und diverse Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör erhöhen genauso den Komfort wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Die kräftige Pumpe erlaubt in Notfällen die Wasserentnahme aus Seen oder Teichen. Geschützt wird sie durch einen großen Wasserfilter und ein Thermoventil, das ein Überhitzen im Kreislaufbetrieb verhindert. Zusätzlich erhältlich für den HD 9/23 G sind ein Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung sowie ein Anbausatz für eine Schlauchtrommel.
Merkmale und Vorteile
Maximale UnabhängigkeitMit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung. Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen.
Herausragender BedienkomfortDas ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät. Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.
Hohe VielseitigkeitOptionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig. Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich. Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B).
Ausgelegt für härteste Einsätze
- Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen.
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|400 - 930
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|40 - bis zu 230 / 4 - bis zu 23
|Max. Druck (bar/MPa)
|270 / 27
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Wasserzulauf
|1″
|Antriebsart
|Benzin
|Motorenhersteller
|Honda
|Motortyp
|GX 390
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Fahrbar
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|75,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|82,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
Anwendungsgebiete
- Baugewerbe (Fassadenreinigung, Reinigung von Baufahrzeugen und Gerätschaften)
- Landwirtschaft (Reinigung von Fahrzeugen und Equipment oder Einsatz in der Forstwirtschaft)
- Industrie (Reinigung von Equipment)
- Dienstleister (Reinigung von Außenbereichen, beispielsweise von Plätzen und Parkhäusern)
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 9/23 G Ersatzteile
