Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc
Der IVR-L 100/24-2 Tc ist die Grundausführung sämtlicher IVR-L 100 Tc-Varianten. Das perfekte Gerät zum Aufsaugen und Trennen von KSS und Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.
Der kompakt gebaute IVR-L 100/24-2 Tc ist ein solider Industriesauger, Typ Ringler mit Kippfahrgestell und 100 Liter Sammelbehälter. Damit eignet sich der Sauger bestens zur Aufnahme großer Mengen Flüssigkeit und/oder Feststoffe wie Späne (möglichst staubfrei). Mit Hilfe des optionalen Spänekorbs lassen sich die Feststoffe bequem von der Flüssigkeit trennen. Dank des um 360° drehbaren Schlauchanschlusses am Saugkopf gehen das Saugen rund um das Gerät ohne lästiges Verknoten des Saugschlauchs vonstatten. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart, die ölfesten Rollen und das ölfeste Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer – auch bei härtesten industriellen Einsätzen. Ferner ermöglicht die robuste Bauart eine Stapleraufnahme.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches KippfahrgestellDurchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
Hohe Robustheit, Flexibilität und ModularitätGerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Optische FüllstandsanzeigeTransparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge. Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Stahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|50
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|50
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|50,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein