Industriesauger IVR-L 100/30 Sc
Saugstarker Flüssigkeits-/Spänesauger IVR-L 100/30 Sc. Mit verschleißfreiem Seitenkanalverdichter. Gebaut für den 3-Schicht-Betrieb in der Produktion. Extra lange Lebensdauer.
IVR-L 100/30 Sc: ein langlebiger und leistungsstarker Industriesauger, der sich insbesondere zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie eignet. Die robuste Bauart gewährleistet ein langes Saugerleben trotz härtestem industriellem Einsatz. Der 3~ Seitenkanalverdichter des IVR-L 100/30 Sc ist für den Schichtbetrieb ausgelegt. Damit eignet sich das Gerät auch für stationäre Einsätze in der Produktion. Beim Flüssigkeitssaugen ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Der Sammelbehälter ist über eine im Stehen bedienbare Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden.
Merkmale und Vorteile
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.
Optische Füllstandsanzeige
- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.
Robust und zuverlässig
- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Metall
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|132
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|132
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|132,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein