IVR-L 100/30 Sc: ein langlebiger und leistungsstarker Industriesauger, der sich insbesondere zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie eignet. Die robuste Bauart gewährleistet ein langes Saugerleben trotz härtestem industriellem Einsatz. Der 3~ Seitenkanalverdichter des IVR-L 100/30 Sc ist für den Schichtbetrieb ausgelegt. Damit eignet sich das Gerät auch für stationäre Einsätze in der Produktion. Beim Flüssigkeitssaugen ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Der Sammelbehälter ist über eine im Stehen bedienbare Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden.