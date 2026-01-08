Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc
Der IVR-L 120/24-2 Tc ist die Grundausführung der IVR-L 120 Tc-Reihe und eignet sich ideal zum Aufsaugen und Trennen von Kühlschmierstoffen und Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.
Der kompakt gebaute Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc eignet sich optimal zum Trennen von Kühlschmierstoffen und Spänen. Mit seiner robusten Bauart, den ölfesten Rollen und seinem ebenfalls ölfesten Netzkabel punktet der Sauger als langlebiger Helfer im harten industriellen Alltag. Das Gerät präsentiert sich mit Kippfahrgestell und einem großzügigen Sammelbehälter mit 120 Liter Fassungsvermögen – ideal für große Mengen Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreie Feststoffe wie Späne. Mit dem optional erhältlichen Spänekorb können die Feststoffe sauber von der aufgenommenen Flüssigkeit getrennt werden. Für besonders flexibles Arbeiten ohne lästiges Verknoten ist der Schlauchanschluss am Saugkopf um 360° drehbar. Der Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung kann auf zweierlei Arten durchgeführt werden: zum einen über den Entleerschlauch, zum anderen über das Kippfahrgestell. Eine Stapleraufnahme ist problemlos möglich.
Merkmale und Vorteile
Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung
- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich.
360°-Arbeitsradius
- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.
Praktisches Kippfahrgestell
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
Ölfestigkeit
- Ölfeste Rollen und Kabel für lange Haltbarkeit und hohe Mobilität auch unter aggressiven Bedingungen.
Robust und zuverlässig
- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Behälterinhalt (l)
|120
|Behältermaterial
|Metall
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|66
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|68
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|68,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein