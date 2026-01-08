Der kompakt gebaute Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc eignet sich optimal zum Trennen von Kühlschmierstoffen und Spänen. Mit seiner robusten Bauart, den ölfesten Rollen und seinem ebenfalls ölfesten Netzkabel punktet der Sauger als langlebiger Helfer im harten industriellen Alltag. Das Gerät präsentiert sich mit Kippfahrgestell und einem großzügigen Sammelbehälter mit 120 Liter Fassungsvermögen – ideal für große Mengen Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreie Feststoffe wie Späne. Mit dem optional erhältlichen Spänekorb können die Feststoffe sauber von der aufgenommenen Flüssigkeit getrennt werden. Für besonders flexibles Arbeiten ohne lästiges Verknoten ist der Schlauchanschluss am Saugkopf um 360° drehbar. Der Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung kann auf zweierlei Arten durchgeführt werden: zum einen über den Entleerschlauch, zum anderen über das Kippfahrgestell. Eine Stapleraufnahme ist problemlos möglich.