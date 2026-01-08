Der Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me ist ein kompaktes Gerät mit Kippfahrgestell. Der Flüssigkeitssauger bietet einen 120 Liter großen Edelstahlbehälter für große Mengen an Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreien Feststoffen wie Spänen. Mit dem optionalen Spänekorb können Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Dank Edelstahlausführung kann der IVR-L 120/24-2 Tc Me auch korrosive Medien aufnehmen. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und verhindert lästiges Verknoten des Saugschlauchs. Der aktuelle Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart samt ölfester Rollen und ölfestem Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer, selbst im harten industriellen Alltagseinsatz. Eine Stapleraufnahme ist dank der robusten Bauart problemlos möglich.