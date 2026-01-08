Eine leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit 2,4 kW Aufnahmeleistung prädestiniert den wechselstrombetriebenen Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp zum Saugen großer Mengen Öle sowie Kühlemulsionen und Spänen. Der verwendete langlebige Taschenfilter mit verschweißten Nähten ist waschbar und sichert eine konstant hohe Saugleistung des mobilen Saugers, während ein optionaler Siebkorb flüssige und feste Saugmedien effektiv voneinander trennt. Das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere Kippentleerung bei geringem Kraftaufwand mittels Abrollmechanismus. Auch der Einsatz eines Hubstaplers ist dabei möglich. Flüssigkeiten aus dem 200 Liter großen Sammelbehälter werden einfach über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen. Die integrierte, stufenlos regelbare Fasspumpe ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der Flüssigkeitenentleerung bis zu einem Höhenunterschied von 6 Metern. Ein geringes Betriebsgeräusch garantieren eine schallgedämmte Antriebseinheit und der effektiv arbeitende Ausblasschalldämpfer.