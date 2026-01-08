Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Wechselstrombetriebener Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp zum Saugen großer Mengen an Ölen und Spänen. Servicefreundliche, robuste Bauweise.

Eine leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit 2,4 kW Aufnahmeleistung prädestiniert den wechselstrombetriebenen Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp zum Saugen großer Mengen Öle sowie Kühlemulsionen und Spänen. Der verwendete langlebige Taschenfilter mit verschweißten Nähten ist waschbar und sichert eine konstant hohe Saugleistung des mobilen Saugers, während ein optionaler Siebkorb flüssige und feste Saugmedien effektiv voneinander trennt. Das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere Kippentleerung bei geringem Kraftaufwand mittels Abrollmechanismus. Auch der Einsatz eines Hubstaplers ist dabei möglich. Flüssigkeiten aus dem 200 Liter großen Sammelbehälter werden einfach über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen. Die integrierte, stufenlos regelbare Fasspumpe ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der Flüssigkeitenentleerung bis zu einem Höhenunterschied von 6 Metern. Ein geringes Betriebsgeräusch garantieren eine schallgedämmte Antriebseinheit und der effektiv arbeitende Ausblasschalldämpfer.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomisches Kippfahrgestell
Ergonomisches Kippfahrgestell
Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren der großen 200-l-Behälter durch Kippen.
Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Fasspumpenfunktion
Fasspumpenfunktion
Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau. Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Behälterinhalt (l) 200
Nennleistungsaufnahme (kW) 2,4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 50
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Staubklasse Hauptfilter L
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0,45
Gewicht ohne Zubehör (kg) 131
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 131
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 131
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1485 x 760 x 1550

Ausstattung

  • Fasspumpenfunktion
Videos
Anwendungsgebiete
  • Für große Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen
  • Für große Mengen Feststoffe, wie Metallspäne
Zubehör