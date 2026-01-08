VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic, 20l
Zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen: Der flüssige Glanztrockner bildet eine Nanostrukturschicht und sorgt so für ein hervorragendes Trocknungsergebnis.
Mit dem VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic zu hervorragenden Trocknungsergebnissen nach der Fahrzeugwäsche von Pkw und Nfz in Waschanlagen. Die effektive Glanz-Trocknungshilfe auf Nanotechnologiebasis sorgt bei allen Wasserhärten für ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms und damit eine sehr gute Trocknung mit hochglänzenden Oberflächen. Die dabei gebildete Nanostrukturschicht schützt den Lack bis zu 1 Monat wirkungsvoll. RM 832 Classic eignet sich ebenfalls für den Einsatz mit Hochdruckreinigern und ermöglicht beste Resultate im Zusammenspiel mit unserer Aktiv-Schaumwäsche Nano RM mit 816 Classic. Es ist VDA-konform und enthält dazu weder Mineralöle noch Mineralkohlenwasserstoffe. Die verwendeten Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Mit einer Ergiebigkeit von bis zu 50 Pkw pro Liter ist es darüber hinaus sehr wirtschaftlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|4
|Gewicht (kg)
|19,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 230 x 420
Eigenschaften
- Effektive Glanz-Trocknungshilfe auf Nanotechnologie-Basis
- Schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms
- Hervorragendes Trocknungsergebnis
- Beste Resultate in Kombination mit Aktiv-Schaumwäsche NANO RM 816 ASF
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- Schützt wirkungsvoll bis zu 1 Monat
- VDA-konform
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
- Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen
Warnhinweise
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Z 20 Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Anwendungsgebiete
- PKW´s
- Nutzfahrzeugwäsche