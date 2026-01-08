Mit dem VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic zu hervorragenden Trocknungsergebnissen nach der Fahrzeugwäsche von Pkw und Nfz in Waschanlagen. Die effektive Glanz-Trocknungshilfe auf Nanotechnologiebasis sorgt bei allen Wasserhärten für ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms und damit eine sehr gute Trocknung mit hochglänzenden Oberflächen. Die dabei gebildete Nanostrukturschicht schützt den Lack bis zu 1 Monat wirkungsvoll. RM 832 Classic eignet sich ebenfalls für den Einsatz mit Hochdruckreinigern und ermöglicht beste Resultate im Zusammenspiel mit unserer Aktiv-Schaumwäsche Nano RM mit 816 Classic. Es ist VDA-konform und enthält dazu weder Mineralöle noch Mineralkohlenwasserstoffe. Die verwendeten Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Mit einer Ergiebigkeit von bis zu 50 Pkw pro Liter ist es darüber hinaus sehr wirtschaftlich.