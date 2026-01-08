Die Cab-Ausführung beinhaltet den Wasser- und großen Treibstofftank und kann ideal stationär oder als Aufbau auf einem Fahrzeug, wie unter anderem einem Pick-up, einer Pritsche oder einem Sprinter, verwendet werden. Die Hauben schützen die technischen Komponenten und das Bedienfeld hierbei zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Das Grundgerät mit Haube und Wassertank wird ohne Deichsel zur Verfügung gestellt.